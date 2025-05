Dietrofront di Angelo Famao e Leonardo Brum, il dolore di Antonella Mosetti: le pagelle dell'Isola dei Famosi

Ascolta ora 00:00 00:00

È andata in onda ieri sera, 12 maggio, la seconda puntata dell’Isola dei Famosi. Definitivamente eliminato dal pubblico a casa Lorenzo Tano. I naufraghi finiti al televoto della prossima puntata, invece, sono: Patrizia Rossetti, Antonella Mosetti, Carly Tommasini e Leonardo Brum. Ecco le pagelle della serata.

Angelo Famao – voto 4

“Una volta arrivato sull’Isola, quando mi è mancato il cibo sono andato in difficoltà”. Così Angelo Famao ha motivato il suo momento di crisi, che lo ha portato a voler abbandonare l’avventura in Honduras, salvo poi fare marcia indietro e decidere di rientrare in gioco. Insomma, come inizio non c’è male. Va bene lo smarrimento iniziale, ma forse qualcuno dovrebbe ricordargli che l’Isola non è un villaggio vacanze, e non può andare e tornare come gli pare e piace.

Teresanna Pugliese – voto 7.5

Leader “acquisita”, Teresanna pare aver non condiviso alcuni comportamenti del leader Spadino ed è una delle poche del gruppo a farlo presente. Senza se e ma, ha aiutato gli altri naufraghi a prendere alcune decisioni sul da farsi, mettendosi al servizio del gruppo, senza mai rinunciare alla propria opinione. Insomma, non si è nascosta dietro un dito e questo, quando si tratta di reality, è un vero pregio. Che dire, speriamo che la sua permanenza in Honduras duri a lungo perché riesce a dare vita a diverse dinamiche e questo fa di lei già un’ottima concorrente.

Leonardo Brum – voto 4

Anche per Leonardo l’impatto con l’Isola non è stato dei migliori. Come il compagno di “marachelle” (e di crisi) Angelo Famao, ha subito manifestato la voglia di tornarsene a casa, complice la mancanza di cibo. Poi il dietrofront e la decisione di restare. La ciliegina sulla torta? Leonardo – con l’aiuto dei compagni di avventura – ha ben pensato di accendere il fuoco con un accendino (a detta loro ritrovato sulle spiagge honduregne) che per poco non ha provocato un incendio su Cayo Cochinos. Bene, ma non benissimo.

Mirko Frezza – voto 7

“Il re di Montecristo”. Ci piace. Sincero e divertente, Mirko è già protagonista di questa edizione. Con le sue battute ha già fatto breccia nel cuore delle naufraghe con cui condivide l’avventura e anche in quello del pubblico a casa. Punto di riferimento per le compagne in Honduras, ha aiutato loro a superare questa prima settimana. Adesso, non vediamo l’ora di vederlo all’opera anche con il resto del gruppo.

Lorenzo Tano – voto 5

È lui il primo eliminato di questa diciannovesima edizione del reality, e la cosa, a dirla tutta, non stupisce più di tanto. Al televoto con tre “pezzi forti” come Mario Adinolfi, Carly Tommasini e Patrizia Rossetti, Lorenzo non è riuscito a reggere il confronto. In una sola settimana, gli altri hanno già saputo farsi notare – nel bene o nel male – mentre lui è rimasto un po’ troppo in ombra. Ha affrontato la sua avventura con discrezione, forse troppa, e il pubblico, si sa, tende a premiare chi osa e si espone. Prima di lasciare la Palapa si dice tranquillo, perché convinto che ci sia un’altra Isola ad attenderlo. A riportarlo alla realtà ci ha pensato la conduttrice: per lui l’esperienza in Honduras finisce qui.

Omar Fantini – voto 6.5

Leader per la seconda volta consecutiva, Omar sembra aver trovato il suo posto nel gruppo dei Senatori, dove si è già ritagliato un ruolo ben preciso. I compagni lo apprezzano, lo ascoltano e, almeno per ora, non sembrano mettere in discussione la sua posizione. Una leadership tranquilla, quasi silenziosa, che lascia però qualche interrogativo: è davvero un leader “buonista” o, sotto sotto, sta osservando e studiando gli altri? Stratega o pacificatore?

Dino Giarrusso – voto 6

Ex parlamentare e giornalista, Dino Giarrusso approda in Honduras con qualche giorno di ritardo a causa di un piccolo infortunio. Più carico che mai, Dino sostiene che “vale la pena esserci”. Adesso, non ci resta altro che scoprire come affronterà questa avventura.

Antonella Mosetti – voto 8

Una settimana molto difficile per Antonella che all’Isola sta metabolizzando la recente perdita del padre. Un dolore che ha portato la showgirl a chiedere di abbandonare il reality. È per questo che per lei sono arrivati i messaggi di sostegno del fratello Massimiliano e della figlia Asia che hanno provato a darle forza per farle proseguire questa avventura.

Noi, dal canto nostro, ci auguriamo che Antonella posso non demordere perché è una gran bella concorrente che potrebbe regalare delle “perle” al reality.

Per il secondo appuntamento con il prime time, il reality ha fatto registrare il 17.5% di share.