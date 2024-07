Digitale Terreste cambia tutto: quali canali tv saranno visibili solo in Dvb-T2 dal 28 agosto

Ascolta ora 00:00 00:00

Il prossimo 28 agosto, in linea con le disposizioni ministeriali sulla digitalizzazione televisiva, ci sarà un nuovo switch. Il digitale terreste passerà a un nuovo standard europeo, il Dvb-T2, ovvero Digital Video Broadcasting - Second Generation Terrestrial, e questo comporterà una risintonizzazione di alcuni canali in particolare quelli della Rai. Il nuovo passaggio non avrà alcun impatto su chi possiede televisori di ultima generazione, mentre comporterà qualche problema per chi non ha un televisore compatibile con il nuovo standard.

Digitale terrestre, cosa cambia dal 28 agosto

Grazie al Dvb-T2 l'ennesimo switch digitale offrirà una maggiore qualità delle immagini dei canali e una migliore efficienza delle frequenze oltre alla stabilità dei segnali. Ma la conseguenza diretta del passaggio è che alcuni televisori, anche i più recenti, non saranno in grado di visualizzare tutti i canali. Dunque, cosa cambierà a fine estate? Mentre i canali generalisti come Rai1, Rai2, Rai3 e RaiNews24 non subiranno variazioni, dal 28 agosto Rai Storia, Rai Radio 2 Visual e Rai Scuola saranno visibili solo in Dvb-T2. Questo significa che se il televisore è compatibile con il nuovo standard si potrà continuare a vedere questi canali; in caso contrario sarà necessario aggiornare il proprio apparecchio televisivo oppure acquistare un nuovo decoder esterno. Lo switch al Dvb-T2 interesserà anche San Marino RTV (canale 831) e Rai 4 e Rai 5, che verranno spostati. In questo caso basterà effettuare una risintonizzazione per recuperare la visione dei canali. Il nuovo standard ospiterà anche il simulcast di Rai 1 HD, Rai 2 HD e Rai 3 HD per garantire una migliore ricezione nelle aree con hanno problemi di segnale. La restante parte dell'offerta Rai - come i canali per bambini Gulp e Yoyo e quelli tematici - non subirà invece variazioni.

Come verificare se il televisore è compatibile con Dvb-T2

A oggi è già possibile verificare se il proprio apparecchio televisivo è compatibile con lo switch del 28 agosto. Per effettuare la verifica basterà sintonizzarsi sul canale 558 - Rai Sport HD Test HEVC - che viene già trasmesso nello standard Dvb-T2. Se il canale 558 risulta visibile, significa che il televisore è compatibile con il nuovo formato digitale e riceverà regolarmente il segnale. In caso contrario l'apparecchio televisivo dovrà essere sostituito con un modello di ultima generazione oppure si dovrà utilizzare un decoder esterno.

Ilrimarrà attivo per il test fino al 28 agosto poi verrà dismesso. Chi utilizza modalità alternative al digitale terrestre per visualizzare i canali Rai - in particolare Tivùsat o l'app RaiPlay - invece non subirà alcun impatto dal prossimo switch di fine agosto.