Dino Giarrusso fuori luogo, Patrizia Rossetti inarrestabile: le pagelle dell'Isola dei Famosi

È andata in onda ieri sera, 18 giugno, l’ottava puntata dell’Isola dei Famosi. Ahlam El Brinis e Mirko Frezza sono stati eliminati dal pubblico e quest’ultimo ha deciso di non rimanere sull’Ultima Spiaggia. I naufraghi finiti al televoto della prossima puntata, invece, sono: Cristina Plevani, Patrizia Rossetti e Jey Lillo. Ecco le pagelle della serata.

Mirko Frezza – voto 8

“Arrivo in finale e non vinco non mi piace”, dice Mirko che soltanto alla seconda puntata voleva abbandonare l’Isola. La maggior parte del gruppo ha capito quella che potrebbe essere la sua strategia: esagerare ed esasperare tutto per “aggiudicarsi” lo “sguardo” delle telecamere. Alla fine, il pubblico decide di eliminarlo al televoto contro Teresanna e Patrizia e lui, nonostante le premesse nel corso della settimana sull’ipotesi di una mancata vittoria, afferma: “ringrazio gli italiani che hanno capito che non ce la facevo più”; poi, decide di non rimanere sull’Ultima Spiaggia. A onor del vero, l’eliminazione di Mirko rappresenta senza dubbio una grande perdita per il reality: è stato uno dei protagonisti più forti di questa edizione dell’Isola dei Famosi.

Dino Giarrusso – voto 4

La domanda sorge spontanea: come si permette? Dino Giarrusso, con sorprendente leggerezza, afferma che Cristina Plevani - al di là della vittoria nella prima edizione del Grande Fratello - non avrebbe combinato nulla nella vita negli ultimi 25 anni. Come se non bastasse, si lascia andare a un commento discutibile anche su Teresanna, dicendole che “forse è abituata a strisciare” (per dovere di cronaca anche quest’ultima non si è di certo risparmiata in quanto a commenti sul giornalista). Insomma, giudizi pesanti e fuori luogo, pronunciati con una sicurezza quasi disarmante. Cristina non ci sta e lo accusa apertamente di classismo. La risposta di Dino? Rivendica il suo passato da politico, giornalista e altro ancora, sostenendo di aver sempre lottato proprio contro il classismo. Ma alla fine dei conti, più che una difesa, la sua sembra l’ennesima occasione per gonfiare - ancora una volta - il proprio ego.

Mario Adinolfi – voto 6.5

Buona parte del gruppo lo definisce il “burattinaio”, ma lui si difende affermando che in finale arrivano i migliori, e tra questi, sostiene, c’è anche lui. Che dire, lo abbiamo detto più volte, Mario è un giocatore e non lo nasconde e questo – a differenza di molti naufraghi che celano le loro strategie dietro al finto buonismo – è sicuramente da apprezzare.

Paolo Vallesi – voto 5

Amico amico e poi… È bastato veramente poco per “smascherare” Paolo Vallesi che ha trascorso buona parte della sua Isola “fingendo” di andare d’accordo con tutti e di essere “amicone” di ogni naufrago. Così, approdato sull’Ultima Spiaggia, non ha perso tempo a sparare a zero sui compagni di avventura, compresa Patrizia Rossetti che, nel frattempo, su Playa Dos piangeva, lamentando la mancanza del cantante.

Omar Fantini – voto 4

Ancora una volta, ad Omar Fantini è partita la brocca. Questa volta, però, non è stata Teresanna a farlo andare su tutte le furie, ma Dino Giarrusso, appena rientrato dall’Ultima Spiaggia. Così, nel corso della prova di pallanuoto honduregna, Omar e Dino sono stati protagonisti di un duro scontro in cui sono volate parole decisamente grosse (e non solo). Che Dino sia un po’ “particolare” è evidente, ma anche Omar non si è risparmiato in quanto a uscite fuori luogo. Certamente da ammirare le sue scuse che comunque sono arrivate, seppur con un po’ di ritardo.

Patrizia Rossetti – voto 8

Inarrestabile: Patrizia Rossetti, ha superato un televoto molto difficile, avendo la meglio su due pezzi da novanta, Teresanna Pugliese e Mirko Frezza. Sarà un caso? Decisamente no. Patrizia, nonostante tutte le difficoltà, sta continuando ad andare avanti e a vincere tante nomination. Chissà cosa ne penseranno gli altri naufraghi che la scorsa puntata l’hanno votata “per farle un favore” (a detta loro, la naufraga sarebbe molto stanca e avrebbe bisogno di tornare a casa) e adesso la vedranno tornare su Playa Dos, forte, peraltro, del favore del pubblico.

Ahlam El Brinis – voto 5

“È la naufraga che scegli se vuoi perdere le prove” afferma a gran voce Simona Ventura ed, effettivamente, non si può di certo dire che l’opinionista abbia torto. Forse Ahlam non aveva ben capito cosa comportasse l’esperienza da naufraga e, a dimostrazione di questo, ha accettato questa sfida, pur non sapendo nuotare. A Cayo Cochinos il pubblico decide di eliminarla dopo una settimana, ma lei – e questo le rende onore – sceglie di rimanere sull’Ultima Spiaggia.

Tuttavia, non è bastato per salvarla e, così, il pubblico alla prima occasione la rispedisce a casa. Di sicuro, la sua non è stata una permanenza che ha lasciato il segno.

Per l'ottavo appuntamento con il prime time, il reality ha fatto registrare il 14.4% di share.