La dolcezza di Paolo, le false convinzioni di Sara Ricci: le pagelle del Grande Fratello 2023

È andata in onda ieri sera, 16 dicembre, la 27esima puntata del Grande Fratello. Nel corso del nuovo appuntamento del reality di Canale 5, gli inquilini della Casa più spiata d’Italia si sono resi protagonisti di uno show natalizio, con due ospiti d’eccezione, Mietta e Donatella Rettore. Riflettori puntati su un nuovo confronto tra Greta e Mirko, con quest’ultimo che ha provato a fare chiarezza sui suoi sentimenti, mettendo un punto alla storia con la 26enne. Continuano gli scontri che vedono protagonista Beatrice Luzzi con alcuni inquilini della Casa, in particolare Sara Ricci e Rosanna Fratello. Grandi emozioni, invece, per Paolo Masella che ha ricevuto una sorpresa dalla sorella e dalla sua nipotina. Sara Ricci è stata definitivamente eliminata dal gioco. Gli inquilini finiti al televoto sono: Greta, Marco e Federico. A commentare il percorso dei concorrenti, l’unica opinionista di questa edizione: Cesara Buonamici. Rebecca Staffelli, invece, ha raccolto i commenti dei telespettatori da casa.

Ecco le pagelle della 27esima serata.

Concorrenti

Rosanna Fratello – voto 4.5

“È alla luce del sole che io abbia fatto più cose di lei”, dice la Fratello a proposito di Fiordaliso; “Polemica tra prime donne della canzone italiana”, la definisce il padrone di casa. Non è il caso di andare a ritroso nel curriculum di entrambe, ma quello che ci sentiamo di dire è che mettersi a confronto con un’altra signora della musica, è davvero di cattivo gusto. “Devi togliere vestiti da cantante e fare da concorrente”, le ribadisce zia Fiorda. Ma in realtà, l’unica che ha centrato il punto è la buona Cesara che cerca di mettere in allerta gli inquilini, spiegando che l’effetto sortito dall’atteggiamento di Rosanna è la coalizione Luzzi-Fiordaliso, che siamo sicuri farà incetta di preferenze al televoto.

Perla Vatiero – voto 7

Viene accusata da Sara Ricci di non essere partecipe alle pulizie della Casa e di non aver mai lavato un piatto; lei, dal canto suo, non si trattiene e dimostra di avere una forte personalità rispondendo a tono alle insinuazioni dell’attrice. Nel frattempo, teniamola d'occhio perché al televoto Perla ha avuto quasi gli stessi consensi di una veterana come Beatrice Luzzi (38% Beatrice, 37%Perla).

Sara Ricci – voto 4

"La signora dell’umiltà". Stiamo parlando di Sara Ricci, l’attrice delle attrici che non perde mai occasione per elencare le sue esperienze lavorative. Un comportamento che ha inevitabilmente finito per infastidire il pubblico che ha deciso di rispedirla a casa (non quella di Cinecittà) cosicché potrà ritornare ad occuparsi della sua tanto amata tournée. Una nota positiva? Finalmente potrà vestirsi come vuole.

Paolo Masella – voto 8

Da poco 26enne, Paolo ha ricevuto una bella sorpresa nella Casa in occasione del suo compleanno dalla sorella Chantal e dalla sua piccola nipotina, Valeria. Che Paolo avesse un cuore d’oro l’avevamo capito sin dal giorno zero e quella di ieri sera è stata soltanto l’ennesima dimostrazione. D’altronde, il giovane romano è uno dei più amati anche all’interno del reality, dal momento che è finito al televoto pochissime volte.

Massimiliano Varrese – voto 4

In un primo momento giustifica i suoi comportamenti, sostenendo che si tratti di un modo di difendere il gruppo. Poi, dinanzi ai fatti, per fortuna pare rendersi conto e si scusa. “Dimentica l’attore che è in te”, afferma Alfonso Signorini e questo è il consiglio più giusto che si possa dare ad una persona come Massimiliano Varrese che ormai sembra essere vittima del suo personaggio. Infine, l’ultimatum: “Alla prossima sei fuori”. Staremo a vedere.

Fiordaliso – voto 7

Ci mancava questa parte di Fiordaliso: era da tempo che non esplodeva. Le è bastato l’ingresso di Rosanna Fratello per farla “uscire fuori di senno”. Il motivo? Le continue provocazioni di quest’ultima. Così, nel corso di una chiacchierata confidenziale con la Luzzi e Rosy Chin, si è lasciata andare ad uscite taglienti ai danni della cantante di Sono una donna non sono una santa. Effettivamente, se consideriamo che nel frattempo la Fratello millantava di aver fatto molte più cose di lei da un punto di vista professionale, non possiamo dare torto a Zia Fiorda.

Giuseppe Garibaldi – voto 5

Incredibile, ma vero: ancora una volta è bastata una frase del giovane calabrese per mettersi nei guai e cancellare ciò che di bello era accaduto. Così, dopo aver visto l’Rvm in cui veniva mostrato il riavvicinamento con la Luzzi, piuttosto che difendere il bene che c’è stato, ha chiosato: “L’ho vista piangere e avrei dato supporto anche al mio peggior nemico”. Insomma, caro Garibaldi come ti metti nei guai tu, nessuno.

Beatrice Luzzi – voto 8

Sono passate settimane e la nostra Beatrice continua ad essere imbattibile; c’è soltanto una cosa, però, dinanzi alla quale lei vacilla: il rapporto che la lega a Giuseppe Garibaldi. È per questo che basta un abbraccio per farla sciogliere in un mare di lacrime. In ogni caso, il pubblico continua ad amarla e questo è ciò che conta. Ammirevole la scelta di abbracciare Massimiliano Varrese in un momento decisamente complicato, piuttosto che "cavalcare l'onda" e continuare ad infierire su una situazione scomoda per l'attore.

Greta Rossetti – voto 6

L’epilogo era già prevedibile: Mirko ha deciso di mettere un punto definitivo alla storia con Greta. Dopo aver avuto un confronto con Perla, la settimana scorsa, adesso è stata la volta della Rossetti. Quest’ultima, dal canto suo, piange e cerca di trattenere le lacrime; in fondo, però, lo sapevamo tutti e il triangolo era già stato archiviato da un po'.

Per il ventisettesimo appuntamento con il prime time, il reality ieri sera ha registrato il 17.8% di share.