Addio a Maria Rita Viaggi, era anche chiamata “l’annunciatrice del Signore”

Ascolta ora 00:00 00:00

Si è spenta oggi, 3 luglio, per un malore improvviso, presso la sua casa di Grosseto, Maria Rita Viaggi, ex Signorina Buonasera della Rai dal 1982 al 2003 (anno in cui le storiche Signorine Buonasera sono state sostituite da sei nuove ragazze – due per ogni rete), ma in forza presso l’emittente di stato fino al 2023 come speaker.

Esperta di teologia e di storia delle religioni, oltre ad annunciare i programmi del palinsesto delle reti Rai, si occupava dellaconduzione del meteo e di altre rubriche su Raiuno. Maria Rita Viaggi, per la sua spiccata religiosità era anche chiamata “l’annunciatrice del Signore”. Scriveva e pubblicava canzoni e preghiere per le Edizioni Paoline; l’8 dicembre 2022 ebbe l’onore di aprire la diretta del tradizionale omaggio di Papa Giovanni Paolo II alla statua della Madonna Immacolata di piazza di Spagna con l’esecuzione di un brano scritto e interpretato da lei stessa dal titolo “La Pupilla di Dio”.



In queste ore sono state numerose le ex colleghe annunciatrici di Maria Rita Viaggi - Ilaria Moscato, Alessandra Canale, Marina Morgan, Maria Grazia Picchetti, Rosanna Vaudetti, Mariolina Cannuli, Maria Brivio, Mariagiovanna Elmi, Katia Svizzero, Peppi Franzelin – che incredule, hanno espresso frasi di cordoglio e il loro dispiacere per la triste notizia appresa in serata. Ilaria Moscato, che ha lavorato per anni con la Viaggi, le ha dedicato un post su Instagram e su Facebook.



Diversi artisti e tanti fan delle mitiche Signorine Buonasera hanno scritto e pubblicato frasi affettuose e pubblicato foto sui Social.

Chi vi scrive è stato avvisato direttamente da poco da Alessandra Canale - che, con voce rotta dal pianto, è incredula per la scomparsa di Maria Rita Viaggi. Mariolina Cannuli, altro volto storico Rai oltre che dispiaciuta e triste per l’accaduto, ha affermato di averle scritto un messaggio (a cui però non ha avuto risposta) proprio due giorni fa.