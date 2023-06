Ecco chi prenderà il posto di Fabio Fazio e Annunziata in Rai

Serena Bortone e Nunzia De Girolamo, due donne dalle idee politiche opposte, andranno a coprire i buchi conseguenti all’addio di Fabio Fazio e Massimo Gramelllini dalla Rai. Questa è, in sostanza, la soluzione del Risiko del settore informazione che si è aperto dopo l’avvento della nuova Rai voluta dal governo Meloni e la decisione di alcuni “big” come Fazio e Annunziata di lasciare l’azienda di Stato in contrasto con il nuovo orientamento. Le decisioni non sono ancora ufficiali, verranno presentate nel cda Rai della settimana prossima, ma sembra che le caselle principali siano decise.

Dunque, nel prossimo autunno la Raitre che vedremo avrà un sapore più vicino alla destra rispetto all’attuale, senza però cancellare il colore rosso. Così come si sono prefissi i nuovi vertici Rai capeggiati da Roberto Sergio e Giampaolo Rossi per “riequilibrare” l’offerta della tv pubblica in maniera più pluralistica.

Il perno del cambiamento di palinsesto è lo spostamento di “Report”, il programma d’inchiesta che tante volte fa infuriare i politici di tutti gli schieramenti ma soprattutto quelli del centrodestra, dal lunedì alla domenica al posto di “Che tempo che fa”. Insomma, un’idea genialmente malefica, perché sarà difficile che pioveranno critiche da sinistra su questa scelta, qualsiasi sia l’esito degli ascolti. Pare che al conduttore Sigfrido Ranucci la decisione vada bene: del resto anni addietro il programma andava in onda nel giorno festivo, prima che venisse occupato da Fazio. Invece la new entry - però attenzione solo a partire da novembre - che arriverà al lunedì al posto di “Report” medesimo è Nunzia De Girolamo, l’ex parlamentare di Forza Italia che lasciata la politica si è creata una nuova carriera in televisione e che ha fatto ottima impressione come conduttrice nella trasmissione “Ciao maschio”. A lei il compito di inventare un talk di informazione leggero che possa reggere o quantomeno non sfigurare troppo rispetto al livello di audience di “Report”. Nell’immediato, a settembre-ottobre, al lunedì andrà in onda “Presa diretta” di Riccardo Iacona (che si alternava di solito con “Report"), come previsto, per poi lasciare spazio alla De Girolamo da novembre.

Al sabato - e alla domenica - invece entrerà in gioco Serena Bortone, che lascia lo spazio del primo pomeriggio settimanale di Raiuno (e sembra che ci torni Caterina Balivo) e fa marcia indietro verso la Raitre dove è cresciuta: lei occuperà lo spazio dell’access prime time (cioè dalle 20,30 alle 21,30) prendendo l’eredità di Massimo Gramellini. Insomma “Le parole” resta in Rai, si sdoppia (com’era alle origini) in versione breve e si spalma su due giorni. Al sabato, dopo la Bortone, secondo indiscrezioni, potrebbe tenere compagnia agli spettatori Camila Raznovich.

Gramellini che, a un certo punto, sembrava avesse cambiato idea e restasse in Rai, pare invece deciso ad andarsene, forse a La7. Sempre restando a Raitre, al mattino “Agorà” verrà affidato a Roberto Inciocchi, che ha una grande esperienza di conduzione dei contenitori mattutini maturata a Sky Tg24. Mentre “In mezz’ora”, come già era stato reso noto, passerà dalla mani di Lucia Annunziata che, pure, è scappata dalla tv di Stato, a quelle di Monica Maggioni che ha da poco lasciato il Tg1 nelle mani di Gian Marco Chiocci. L’ex direttrice presiede anche la direzione dell’offerta informativa.

Passando al comparto approfondimento del primo canale pare che Francesco Giorgino, messo da parte nell’era Maggioni, torni in video al lunedì in seconda serata. Saranno così suddivise le notti di Raiuno: lunedì appunto Giorgino, martedì, mercoledì e giovedì come sempre “Porta a porta”dell’immancabile Bruno Vespa (che terrà anche i “Cinque minuti” dopo il Tg1) e al venerdì gli speciali del Tg1.

Infine sul secondo canale, sempre in seconda serata, si registra l’approdo di Luisella Costamagna - che cercava un nuovo incarico dopo l’addio ad “Agorà” - al lunedì, mentre Monica Setta terrà la conduzione di “Generazione Z”.

Altre indiscrezioni circolano sul nome di Salvo Sottile, al timone dei “Fatti vostri” degli ultimi anni: per lui in prospettiva c’è un programma di politica e cronaca, forse nella domenica di Raitre ma dal prossimo anno, per dare il cambio a Report o forse sul secondo canale. Cambiando azienda, Marta Merlino ha annunciato in diretta l’addio a “L’aria che tira” de La7. Ora si dovrà vedere quale sarà il suo approdo; secondo indiscrezioni del sito TvBlog potrebbe essere Mediaset. Al posto della Merlino sembra che andrà David Parenzo. Anche Barbara Palombelli ha fatto sapere che lascerà “Stasera Italia” congedandosi dal pubblico del talk di Rete 4. Insomma, sarà un autunno ricco di cambiamenti e cambi di casacca.