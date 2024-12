Ecco il nuovo Squid Game (senza spoiler)

Ascolta ora 00:00 00:00

Quando a settembre del 2021 uscì la serie coreana Squid game neppure Hwang Dong-hiuk, il suo ideatore, sceneggiatore e regista, si aspettava il successo internazionale che avrebbe avuto, grazie a Netflix. Tant’è che gli fu subito chiesto un seguito, e lui non era convinto, perché l’aveva pensata come una serie fine a se stessa, e l’avrebbe realizzata solo se gli fosse venuta l’idea di una sceneggiatura all’altezza di un seguito. Geniale, oltre al concetto della serie, una serie di giochi apparentemente infantili che comportano l’eliminazione (fisica) dei giocatori perdenti, tutti cittadini indebitati e che hanno accettato con la speranza di vincere il montepremi milionario. Il tutto gestito da un’organizzazione al fine di far divertire pochi ricchi, un reality all’ultimo sangue.

Oggi, dopo tre anni, è il giorno tanto atteso: esce su Netflix Squid Game 2, e una volta iniziata, vi assicuro, è difficile staccarsi dallo schermo. Non faccio spoiler, solo che ritorna Seong Gi-hun, il protagonista della prima stagione uscito vincitore da Squid Game (in realtà la serie era ambientata a Seul nel 2020). Con quale scopo? A pensarci lo sappiamo già: tornare all’interno dell’organizzazione per smantellarla, così infatti finiva la prima stagione.

Cosa che fa dubitare che Hwang non avesse pensato di continuare la serie (e non solo, andrà ancora avanti, poi capirete perché). Che dire, dopo l’abbuffata di Natale attaccatevi a Squid Game 2, almeno i pop corn sono più leggeri del panettone.