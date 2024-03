Le emozioni di Letizia, l’ambiguità di Alessio Falsone: le pagelle del Grande Fratello 23

È andata in onda ieri sera, 14 marzo, la 44esima puntata del Grande Fratello. La finale è sempre più vicina, Rosy e Beatrice sono già arrivate al traguardo e gli animi in Casa sono sempre più tesi. Grandi sorprese nel corso della serata, da Perla che ha incontrato la sorella Loana, a Greta che ha riabbracciato mamma Marcella. E ancora, Letizia ha potuto rivedere l’amico con cui è cresciuta a San Patrignano, Mattia. Anita Olivieri è stata la meno votata. Anita, Greta, Sergio e Simona sono i concorrenti finiti al televoto della prossima puntata. A commentare il percorso dei concorrenti, l’unica opinionista di questa edizione: Cesara Buonamici. Ecco le pagelle della quarantaquattresima serata.

Concorrenti

Giuseppe Garibaldi – voto 7.5

Sono trascorsi diversi mesi e Garibaldi ancora rimugina sull’avvicinamento della Luzzi a Vittorio. La vera domanda è: sarà davvero delusione o puro orgoglio? Tuttavia c’è poco da girarci attorno: che il motivo sia l’uno o l’altro, a chiunque avrebbe dato fastidio il comportamento dell’attrice. Per il resto, in quest’ultima parte del programma, il calabrese sembra essere ritornato sulla retta via; speriamo che arrivi presto in finale perché, d’altronde, lo merita forse più di altri.

Anita Olivieri – voto 6.5

Finalmente ha aperto il proprio cuore. Il suo avvicinamento a Falsone ha scatenato diverse polemiche, con molte persone che hanno criticato la scelta della giovane romana di lasciarsi andare con Alessio a scapito dell’ex Edoardo. Bisogna riconoscere, però, che la concorrente non si è mai nascosta dietro un dito, rivelando la propria verità, anche a rischio di perdere consensi da parte del pubblico. Esattamente come ha fatto nella serata di ieri, in cui senza riserva alcuna si è raccontata.

Perla Vatiero – voto 6

Finalmente una puntata in cui c’è stata Perla e non il binomio Mirko-Perla. Per questo, a darle sostegno (oltre che a prendere le sue difese per il comportamento di Falsone), è arrivata la sorella Loana che, a dire il vero, dal confronto con Alessio ne è uscita vincitrice. Forse, con il senno di poi, Perla avrebbe potuto fare un gran bel percorso, considerando la sua forte personalità, se non fosse stato continuamente “minato” dal rapporto con Mirko, sempre presente.

Alessio Falsone – voto 4

“Mi sento ad un livello bassissimo, non sono mai stato così basso nella mia vita”, dice Falsone direttamente dal piedistallo. Per fortuna, a cercare di mitigare la sua esagerazione, è arrivata Loana, la sorella di Perla che, senza giri di parole, ha chiesto ad Alessio se quel famoso battere il piede, fosse fraintendimento o una presa in giro. Effettivamente, quest’ultima ipotesi è la più accreditata. Ormai è chiaro, Falsone è un gran concorrente e, probabilmente, il suo interesse per Anita potrebbe anche essere vero; però, se pensiamo che era entrato per corteggiare Greta, dietro suggerimento di un amico, qualche dubbio nasce spontaneo. Falsone sarà sincero oppure voleva soltanto guadagnarsi il suo spazio in prima serata, considerando che era uno degli ultimi arrivati?

Greta Rossetti – voto 8

Povera Greta verrebbe da dire. Il motivo? Se per Perla c’è sempre Mirko dietro l’angolo, con Greta potremmo dire lo stesso con la mamma. La signora Marcella, infatti, è entrata nella Casa di Cinecittà, dopo aver pubblicato diverse Instagram Story, per esprimere il suo disappunto circa il rapporto della figlia con Sergio. A detta sua, troppa esagerazione, ci vorrebbe più distanza. A onore del vero, tutto fino ad ora si può dire di Greta, tranne che abbia vissuto questa esperienza sopra le righe. Al contrario, sin dal giorno zero, è sempre stata al suo posto, rispettando la storia tra Mirko e Perla e, poi, prendendosi il tempo giusto per lasciarsi andare con Sergio, il tutto sempre con grande decoro ed educazione.

Sergio D’Ottavi – voto 7

Con grande garbo ed eleganza ha reagito ai commenti di mamma Marcella che non ha riservato parole dolcissime nei confronti della coppia Sergio-Greta. Così, ha ascoltato, senza cercare di prevalere sul pensiero della madre di Greta, spiegando il suo punto di vista e dichiarando il sentimento che prova per la 26enne. Se in un primo momento, i dubbi sul reale interesse dello chef per l’ex tentatrice potevano essere leciti, adesso le cose sembrano essere decisamente cambiate, tanto da portare la neo coppia a scambiarsi i primi baci.

Letizia Petris – voto 9

Una grande bella storia di vita. Abbandonate querelle inutili e sterili polemiche, si è lasciato spazio al racconto della fotografa romagnola che ha avuto una vita molto difficile. I genitori si sono conosciuti e sposati a San Patrignano, tanto che per Letizia la comunità è stata una casa, da cui non si è mai allontanata per 13 anni. È proprio lì che ha conosciuto Mattia, il suo migliore amico, con cui è cresciuta e dal quale non si è mai separata. Proprio quest’ultimo è entrato nella Casa di Cinecittà per farle una sorpresa, regalandoci grandi emozioni. Un bellissimo messaggio per il pubblico a casa: l’amicizia, quando è vera, supera ogni ostacolo.

Per il quarantaquattresimo appuntamento con il prime time, il reality giovedì sera ha registrato il 18.4% di share.