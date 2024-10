"Entra lei e io vado via...". Enzo Paolo Turchi e la rivelazione della crisi con Carmen Russo al Grande Fratello

Ascolta ora 00:00 00:00

Colpo di scena al Grande Fratello: aria di cristi tra Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo. A rivelarlo, proprio il ballerino e coreografo nel corso della puntata del reality andata in onda ieri sera, 7 ottobre. L’ultima settimana di permanenza nella Casa più spiata d’Italia per Enzo Paolo Turchi non è stata semplice, così, per dare manforte e sostegno al marito, il Grande Fratello aveva invitato la moglie Carmen, ma la reazione del ballerino ha spiazzato tutti.

L’ingresso di Carmen Russo

Non è trascorso nemmeno un mese dall’inizio di questa avventura per Enzo Paolo, ma il coreografo ha già manifestato la volontà di tornare a casa e, in particolare, dalla figlia Maria. “Penso di non poter dare altro alla casa, per me loro sono tutti fratelli, ma io non posso fare a meno della mia famiglia”, ha affermato, prima di aggiungere: “Voglio stare vicino a mia figlia, ma stasera devo abbracciare Maria e Carmen”.

È su queste parole che ha fatto il suo ingresso nel giardino della Casa Carmen Russo: “Ti amo alla follia, ti amo da morire, sei un uomo speciale. Io sono emozionatissima perché tu sei veramente unico. Io ho capito che tu avevi bisogno di me e io sono qui: tu sei la mia vita, guarda cosa abbiamo costruito, quello che viviamo adesso, quello che siamo noi. Ti devo tantissimo, sia professionalmente perché hai creduto tantissimo in me e umanamente... beh mi hai fatto innamorare e dopo 42 anni ti amo ancora”. Parole che avrebbero dovuto consolare Enzo Paolo, ma la sua reazione è stata spiazzante, apparendo molto freddo e quasi scocciato dalla “sorpresa” della moglie. “Ho già fatto il mio percorso, non posso dare più niente qui”, ha chiosato. “Tu sei ancora all'inizio, ma decidi tu”, ha replicato Carmen. È a questo punto che Enzo Paolo, risentito, ha tuonato: “Io stasera torno a casa, ho bisogno di tornare e se tu vuoi Superman, io non sono Superman. Se decido io, perché parli tu?”; poi,rivolgendosi ad Alfonso Signorini ha affermato: “La puoi cacciare? Facciamo che se lei entra, io vado via”.

La confessione di Enzo Paolo

La reazione di Enzo Paolo ha lasciato tutti sorpresi (conduttore compreso) e, così, Alfonso Signorini ha deciso di chiamare in confessionale il ballerino per un faccia a faccia senza la mediazione di Carmen. È a questo punto che Enzo Paolo ha ammesso di aver vissuto un momento di crisi con la moglie: “Prima di partire, per un po’ ho avuto il sentore che Carmen si fosse un po’ stufata di come fossi io, l’ho vista distaccata da me”. Poi, ha aggiunto: “La mia paura era che a lei non piaccia un uomo come me. Se a lei non piaccio più, io me ne vado da casa. Carmen mi tradisce? Questo no, o almeno lo spero...”.

Rientrato in Casa, Enzo Paolo scopre della “sorpresa” della moglie, pronta a rimanere nel reality per qualche giorno: “Lei resta e io me ne vado – ha continuato - Spero che per me non sia una condanna, tanto domani me ne vado”.

Tuttavia, al termine della puntata, Enzo Paolo Turchi ha comunicato al padrone di casa la volontà di rimanere nella Casa: “Ho tanta voglia di restare, ma. Ho deciso di restare, se in futuro però vorrò lasciare vengo da te e te lo dico, perché non voglio fare il teatrino”.