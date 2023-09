"Eravamo d'accordo poi...". Cattelan contro Belen Rodriguez dopo il forfait

Alla prima della nuova stagione di Stasera c'è Cattelan Belen Rodriguez non ci sarà. La showgirl argentina era attesa come una delle ospiti del programma condotto da Alessandro Cattelan, ma alla fine si è tirata indietro, sembra, per motivi di salute. A svelarlo, dopo le indiscrezioni circolate negli scorsi giorni, è stato il conduttore della trasmissione di Rai2, che riparte questa sera - martedì 26 settembre - in seconda serata. " Sì, doveva venire Belen, eravamo tutti d'accordo ", ha rivelato Cattelan a Caterina Balivo durante il collegamento con "La volta buona".

L'estate di Belen lontana dalla tv

Dopo una lunga estate trascorsa lontana dal piccolo schermo, Belen Rodriguez era pronta a fare ritorno in televisione - questa volta sui canali Rai - nel programma dell'amico Alessandro Cattelan. La sua ospitata era attesa da molti, convinti che la conduttrice avrebbe parlato, tra le altre cose, anche della separazione da Stefano De Martino e magari del suo nuovo amore, Elio Lorenzoni. A pochi giorni dalla diretta, però, è arrivato il forfait a sorpresa. " Andrà da Mara Venier per un'intervista più intima e personale", avevano spifferato i siti di gossip e Cattelan, rimasto senza l'ospite, ha così deciso di rompere il silenzio.

Perché Belen non è andata da Cattelan

" Ci eravamo sentiti qualche tempo fa, mi aveva detto: 'Poi cantiamo una canzone, ci divertiamo'" , ha raccontato il conduttore di Rai2 imitando l'accento argentino di Belen e ironizzando sulla cancellazione dell'ospitata di questa sera: " Poi non ha più risposto al telefono. Insomma, ha fatto come Lukaku (calciatore dell’Inter passato alla Roma, ndr) ". Il vero motivo della mancata partecipazione della Rodriguez a Stasera c'è Cattelan, però, sarebbe un altro e molto più personale dei gossip. " Pare non stia benissimo, quindi le auguriamo di rimettersi", ha concluso il presentatore, chiudendo il collegamento con Caterina Balivo.

Belen andrà da Mara Venier?

A impedire il ritorno in televisione di Belen sarebbero stati alcuni problemi di salute. Che la showgirl argentina non stia attraversando un momento felice lo aveva confessato lei stessa su Instagram. Il dolore per l'ennesima separazione dal marito Stefano le hanno fatto perdere molti chili e nelle foto, che i paparazzi le hanno scattato di recente, la Rodriguez è apparsa molto magra e sofferente. L'amore dell'imprenditore lombardo Elio Lorenzoni sarà sufficiente a farla stare di nuovo bene? L'argentina potrebbe rivelarlo a "Domenica In" dove, si vocifera, sarebbe attesa nelle prossime settimane.