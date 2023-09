"Ho perso sette chili". Belen parla dell'addio a Stefano

Magra così Belen non la si era mai vista. Neppure nel periodo più complicato vissuto al fianco di Fabrizio Corona. La dolorosa separazione da Stefano De Martino - mai ufficializzata - l'ha consumata nel fisico, che oggi appare decisamente più asciutto di un anno fa. Se ne sono accorti soprattutto i suoi follower dopo la pubblicazione di alcuni scatti realizzati dalla pagina Whoopsee, ricondivisi dalla Rodriguez su Instagram. E l'opinione comune a moltissimi è stata: " Sei magrissima, troppo ".

Le foto e il post Instagram

Negli scorsi giorni Belen Rodriguez è stata paparazzata per le vie di Milano con un outfit decisamente autunnale che, però, non ha nascosto le sue forme esili. Neppure gli occhiali over hanno camuffato i suoi lineamenti asciutti e la preoccupazione dei fan è dilagata. Quando la showgirl argentina ha condiviso le foto dei paparazzi sulla sua pagina Instagram, infatti, molti hanno voluto farle notare la sua eccessiva magrezza. " Forze e coraggio Belen, mangia ti stai prosciugando" , ha commentato un utente, mentre una ragazza sottolineava: "Hai il volto scavato, così magra non stai bene".

La risposta di Belen

Come era già accaduto in altre occasioni, Belen ha voluto rispondere ad alcuni utenti, replicando proprio a uno dei commenti sulla sua condizione fisica. " Sei bella, ma sei dimagrita tantissimo", le ha scritto una fan e l'argentina ha confermato ciò di cui tutti si sono accorti: " Sì, purtroppo gli ultimi mesi sono stati davvero complicati". Poi Belen ha voluto rassicurare i suoi seguaci concludendo: "Ho perso sette chili, sto mangiando come una pazza" . Dopo mesi difficili, fatti di indiscrezioni e pettegolezzi sulla crisi con il marito Stefano De Martino, la Rodriguez ha iniziato una nuova relazione con l'imprenditore Elio Lorenzoni e proprio grazie a lui la showgirl starebbe riacquistando la serenità perduta e, a quanto pare, anche l'appetito.

Belen e Stefano, l'addio ufficiale

Di sicuro il rapporto con Stefano De Martino non è risolto. Un comunicato ufficiale, che sancisca l'addio, non è mai arrivato anche se - di fatto - i due vivono entrambi una nuova vita. Belen con Elio e Stefano con la misteriosa Martina. In un'epoca in cui i comunicati stampa sui divorzi sono all'ordine del giorno, la mancata comunicazione di Belen e Stefano la dice lunga sul loro rapporto fatto, da sempre, di ampie parentesi ma risoltosi con una firma sui documenti di divorzio.