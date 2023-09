"Fai salire lei", "Che stro....". Prime scintille tra Ferilli e Littizzetto a Tu si que vales

L'ingresso di Luciana Littizzetto nella squadra dei giudici di Tu si que vales non è passato inosservato. Nella prima puntata dello show del sabato sera di Canale 5, infatti, la comica torinese è subito arrivata allo scontro con Sabrina Ferilli, rea di averla tirata in ballo in una gag con Giovannino, il simpatico personaggio che da anni infastidisce l'attrice romana durante il programma.

Littizzetto a Tu si que vales

Nelle scorse ore Luciana Littizzetto ha fatto il suo debutto su Canale 5 come quarto componente del gruppo dei giudici di Tu si que vales al fianco di Maria De Filippi. La comica ha sostituito l'uscente Teo Mammucari (nuovo concorrente di Ballando con le Stelle) e ha commentato le esibizioni dei nuovi talenti arrivati in studio. Durante la puntata, però, non è mancato un siparietto inatteso con la collega Sabrina Ferilli, giudice popolare, con la quale sono scattate le prime scintille per colpa di un fuoriprogramma.

Cosa è successo in studio

Dopo circa mezz'ora in studio ha fatto il suo ingresso Giovannino, il personaggio che da anni infastidisce Sabrina Ferilli con scherzi e gag. Il simpatico ometto è arrivato su un overboard e si è messo a gironzolare nei pressi della poltrona dell'attrice romana. " Non fai niente tutto il giorno, 'ste stupidaggini le sa fare tutte. Sono tre anni che fa queste stupidaggini", ha commentato la Ferilli osservando Giovannino che, nel frattempo, la prendeva in giro: " Guarda come è facile, dai fallo tu? Sali". Gli altri giudici l'hanno esortata a provare ma l'attrice ha continuato a negarsi: "No, come faccio? È piccolo è per lui" .

Il botta e risposta Ferilli - Littizzetto