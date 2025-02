Fausto Cogliati, chi è l'uomo ricordato da Fedez sul palco di Sanremo

Ascolta ora 00:00 00:00

Avrebbe compiuto 66 anni proprio in queste ore: ed è per questo che Fedez lo ha voluto ricordare direttamente dal palco di Sanremo. L'autore e produttore musicale Fausto Cogliati, scomparso nello scorso mese di gennaio, aveva collaborato con tanti big della musica italiana: Articolo 31, Club Dogo, Drusilla Foer, Elodie, Francesca Michielin, Raphael Gualazzi, Rocco Hunt, Tommaso Paradiso, Ultimo e lo stesso Fedez, giusto per citarne qualcuno. " Volevo ricordare una persona, un grande musicista un amico di cui oggi sarebbe stato il compleanno, che ha aiutato me e tantissimi artisti che hanno calcato anche questo palco a realizzare i propri sogni: volevo mandare un abbraccio a Fausto Cogliati e a tutta la sua famiglia ", è stato il messaggio lanciato dal rapper subito dopo la conclusione della sua esibizione alla serata finale della 75esima edizione del Festival di Sanremo con il brano "Battito".

Nato nel 1959, Fausto Cogliati è stato uno dei nomi più importanti del panorama musicale italiano. Produttore, compositore, chitarrista e vocal coach, originario di Cernusco Lombardone (in provincia di Lecco) dove viveva ancora, durante la sua lunga carriera professionale aveva lavorato con alcuni dei più noti artisti italiani. Oltre ai nomi già ricordati, bisogna aggiungere anche quelli di Aiello, Drusilla Foer, Benji & Fede, Loredana Bertè ed Elodie. Con i Club Dogo aveva scritto e prodotto alcuni singoli, tra cui P.E.S., tratto dall'album "Noi siamo il club".

Con Francesca Michielin aveva prodotto il brano "Amazing", contenuto nella colonna sonora del film "Amazing Spiderman 2". Ha scritto e prodotto pure tutti i successi più importanti degli Articolo 31 - ha prodotto infatti lui il disco di esordio "Messa di Vespri", che conteneva il celebre brano "Maria Maria" - curando successivamente la direzione artistica dei live. Con Fedez, invece, ha prodotto gli album "Sig. Brainwash" e "Cigno nero". Nel mondo della televisione è stato noto anche per avere lavorato come produttore musicale per X-Factor.

A dare notizia della sua scomparsa un mese fa era stato Eros Ramazzotti al fianco aveva lavorato, costruendo con lui un profondo rapporto professionale e di amicizia, che continuava ancora in tempi recenti. " Fratello, ti voglio bene. Già mi manchi.

"Ciao fratello mio, non mi hai dato neanche il tempo di salutarti. Ti voglio bene per sempre

Ciao Fausto", aveva scritto nella sua storia di Instagram il cantante romano, che poi aveva proseguito:". Nella notte più importante di Sanremo 2025 Fedez ha quindi volutoCogliati come meritava.