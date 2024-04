Dai 20mila euro a Belen ai 70mila a Fedez. Tutti i cachet della Rai

Nel corso del week-end appena trascorso ha fatto molto scalpore quanto è successo nella trasmissione della Bortone in merito al caso Antonio Scurati e del discorso per il 25 aprile. Oltre le polemiche che si sono messe in moto per la sua mancata partecipazione al programma di Rai 3, ha fatto discutere il compenso che Scurati avrebbe chiesto per leggere il monologo in tv. Una somma di 1800 euro per una manciata di secondi.

Tutto questo ha acceso i riflettori sui compensi che personaggi noti e meno noti ottengono per partecipare alle trasmissioni Rai. Come racconta La Stampa, tra questi spunta Fedez ma anche Valeria Marini, Belen Rodriguez e molti altri. L’articolo rivela una serie di meccanismi. Ad esempio, se il vip in questione arriva in tv per presentare una fiction, un libro o un film non viene pagato ma ottiene solo un “ gettone di presenza ” ai fini promozionali. La questione però è ben più articolata di quanto sembra.

Dicevamo di Fedez. Il rapper e (ex) marito della Ferragni avrebbe incassato 70mila euro per la sua intervista a Le Belve. Ma dall’articolo, trapelano altre indiscrezioni sui compensi. Non esiste un vero e proprio “ listino prezzi standard ” per gli ospiti dei programmi Rai. Tutto dipende anche dalle scelte del direttore di turno. Nell'era di Luigi Gubitosi, ad esempio, i giornalisti di reti concorrenti erano tenuti a presentarsi gratis.

Oggi la retribuzione può variare da 300 a 2000mila euro per un giornalista, arrivando fino a 3000 euro per personalità come Vittorio Sgarbi. Attrici e altri personaggi dello spettacolo possono guadagnare ancora di più arrivando a compensi che oscillano tra i 2000 fino 20mila euro. Una cifra che è stata incassata da Belen Rodriguez nel periodo di massimo splendore. Invece per Valeria Marini si parla di soli 7mila euro.

E poi in questo “paniere ” sono inclusi anche i non vip e quelli che in questo momento stanno cavalcando l’onda del successo. Gli scrittori, ad esempio, hanno un range che oscilla dai 500 agli 1800 euro, come è avvenuto nel caso di Scurati.

Ci sono anche partecipazioni gratuite e c’è una condizione: l'ospite deve avere in promozione un libro, un film, un disco o simili.