"Atti osceni". Fedez e Rosa Chemical nei guai: arriva l'esposto

Il Festival di Sanremo entra nelle aule di tribunale. Jacopo Coghe, portavoce di Pro Vita & Famiglia insieme all'ex ministro dellla famiglia, Carlo Giovanardi e all'avvocato Valerio Cianciulli, hanno presentato un esposto alla Procura di Sanremo per atti osceni in luogo pubblico. Ovviamente, ad essere incriminata è l'esibizione di Rosa Chemical e Fedez.

I due cantanti sarebbero colpevoli di aver "mimato un rapporto sessuale con relativo orgasmo in diretta televisiva". "Si tratta di un comportamento di una gravità inaudita, che ha portato a un'ondata di indignazione generale per la vergogna, il disagio e la repulsione provocata dalla volgarità di un comportamento che riguarda la sfera sessuale" , si legge in una nota congiunta diffusa dai tre esponenti pro-life. L'esposto è stato presentato dall'avvocato Luca Ghelfi - sulla base dell'art 529 C.P. (atti e oggetti osceni) e 527 C.P. (atti osceni in luogo pubblico) - per conto della stessa Onlus Pro Vita & Famiglia. A dare grande impulso all'iniziativa legale vi sono anche le oltre 37.000 firme raccolte da una petizione popolare di Pro Vita & Famiglia.

L'ex ministro Carlo Giovanardi, interpellato sull'argomento da ilGiornale.it, solo pochi giorni fa, aveva criticato la presenza dei Ferragnez al Festival: “Fedez e la moglie hanno inneggiato alla droga libera e hanno fatto un favore alle bande criminali, creando disastri inenarrabili cui poi devono rimediare le comunità terapeutiche". E aveva aggiunto: "Raiuno è stata ribattezzata GayUno. Premesso che siamo in un Paese libero e ognuno vive come vuole, non esiste che la tivù di Stato diventi portatore di ogni tipo di trasgressione, compreso il bacio in bocca tra i due uomini che non si capisce perché debba esser fatto proprio a Sanremo". Dopo quell'esibizione, le polemiche non si sono mai sopite e, anzi, pare che quell'episodio abbia portato aria crisi in casa dei Ferragnez... Ora, arriva anche l'esposto in Procura.

