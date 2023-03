Felicissima Sera: anticipazioni e ospiti della seconda serata con Pio e Amedeo

Andrà in onda questa sera, venerdì 31 marzo, in prima serata a partire dalle ore 21.20 su Canale 5, la seconda puntata dello show-evento condotto da Pio e Amedeo, Felicissima Sera, versione "All inclusive". Dopo il successo della prima puntata, che ha confermato il grande seguito da parte del pubblico e che, il duo comico ormai garantisce da anni, con 2.793.000 spettatori, ottenendo oltre il 19% di share, anche questa sera si prevedono grandi sorprese e risate. I due comici, spesso al centro delle polemiche per il loro essere “politicamente scorretti”, hanno recentemente spiegato a Telepiù cosa significherebbe l’espressione aggiunta all’originario titolo “All’inclusive”: “È uno spettacolo molto inclusivo. Per evitare le critiche questa volta ci siamo assicurati che tutte le minoranze fossero rappresentate. Per esempio abbiamo un ballerino sovrappeso che non sa ballare, ma pazienza. Noi due forniamo la quota obbligatoria dei meridionali. Scherziamo un po’ su questa mania del “rappresentare tutti”. Che poi non basterebbe dire che siamo tutti così meravigliosamente diversi?”.

Gli ospiti della seconda serata

Anche la seconda serata, come ormai i due comici pugliesi ci hanno abituato, sarà all’insegna di buona musica, risate, coreografie e performance; tuttavia, non mancheranno le domande “scomode” dei conduttori che metteranno in “difficoltà gli ospiti provenienti dal mondo della musica, dello sport e del piccolo schermo. Infatti, oltre a Pio e Amedeo, saranno presenti in studio i cantanti Annalisa che, dopo il grande successo della hit Bellissima, è tornata a far ballare tutti con il nuovo singolo Mon Amour. Ci sarà anche Nina Zilli, all’anagrafe Maria Chiara Fraschetta, in dolce attesa del suo primo figlio dal compagno e musicista Danti. Sarà, inoltre, presente in studio anche Antonello Venditti, la voce più iconica della Capitale, il cantautore romano che ha firmato le più amate canzoni dedicate alla città eterna. Ed infine, a completare la fila di ospiti provenienti dal mondo della musica, ci sarà Filippo Maria Fanti, in arte Irama, il cantante 27enne che si è fatto conoscere nel 2015, gareggiando tra le Nuove Proposte del Festival di Sanremo; noto soprattutto al grande pubblico per la vittoria nel 2017 del talent Amici di Maria De Filippi e, successivamente, nel 2019 l’abbiamo visto sul palco dell’Ariston, con il singolo La ragazza con il cuore di latta. Questa sera, a proposito di Sanremo, tornerà ospite a Felicissima Sera anche Giovanna Civitillo, conduttrice e moglie di Amadeus, nonché conduttore e direttore artistico della kermesse sanremese. Infine, “vittime” del duo comico saranno anche l’ex calciatore neroazzurro Fabio Cannavaro e l’amatissimo conduttore di Canale 5, Gerry Scotti, ospite di recente, nell’ultima puntata de La tv dei 100 e Uno, lo show di Piero Chiambretti.

Non ci resta altro che attendere per scoprire cosa ci riserveranno Pio e Amedeo nella puntata di questa sera.