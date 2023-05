"Amadeus resta, tu...". La gag in diretta tra Fiorello e il nuovo ad Rai Roberto Sergio

Dibattito infuocato sui social network sulle nomine Rai, tra voci e indiscrezioni. Diversi quotidiani hanno fatto il punto della situazione sul ricambio ai vertici della televisione di Stato in seguito alle dimissioni dell’amministratore delegato Carlo Fuortes: al suo posto arriverà Roberto Sergio, attuale direttore della radiofonia e manager Rai da molto tempo. La polemica è sbarcata anche sul piccolo schermo grazie a Fiorello, che ha colto la palla al balzo per ironizzare nel corso del suo morning show “Viva Rai2!”.

L’ironia di Fiorello sulle nomine Rai

"Ormai in Rai è così, non c'è nessuno, fai quello che ti pare, anarchia totale. Oggi non mandiamo la pubblicità, tanto l'addetto alla pubblicità è già con il trolley che sta andando chissà dove" , ha esordito lo showman siciliano nel corso del suo consueto appuntamento mattutino. Da qui, il riferimento al ricambio dei vertici: “Pare che che Roberto Sergio, il nuovo amministratore Rai che abita proprio qui, al primo piano di via Asiago, stia già provvedendo a far diventare questo glass il suo garage. La gente deve sapere che se non ci vede più in onda è perché lui ha due macchine: una la metterà qui, dentro il glass, e l'altra al Teatro Delle Vittorie. Anche lì via, via 'i pacchi’, via tutto”. Quest’ultimo riferimento è ad “Affari tuoi” e ai rumors sul possibile cambio alla guida del gameshow in onda su Rai1.

Nel corso del suo spassoso monologo, Fiorello si è soffermato anche sulle voci sull’amico Amadeus. "Noi ieri abbiamo difeso a spada tratta Amadeus che si dice potrebbero dimezzare artisticamente" , in relazione alle indiscrezioni sul prossimo festival di Sanremo: “Si parla sempre di Pino Insegno e noi non possiamo non commentare. Leggo su un quotidiano 'Giorgetti impone uno stop per il vertice della Finanza e dice 'Propongo io il nome’!'. Ma voi sapete chi ha proposto? Pino Insegno!! Come capo della Guardia di Finanza!” . E ancora, con tono goliardico: “Pino ascolta, sarebbe una bella cosa perché tutti si aspettano un varietà, invece te 'boom', Guardia di Finanza! Pensaci”.