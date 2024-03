"Rovina famiglia, no", dopo 18 anni Flavia Vento torna sul flirt con Totti

Flavia Vento torna a parlare del flirt avuto con l'ex calciatore della Roma Francesco Totti. Nel corso dell'accesa querelle fra Totti e l'ex moglie Ilary Blasi, in cui volano accuse da ambo le parti, la showgirl si è inserita per rivelare, a distanza di 18 anni, alcuni dettagli sulla storia avuta col Pupone. Nell'ormai lontano 2005, infatti, la Vento raccontò di aver passato una notte con lui.

L'incontro a casa di Valentino Rossi

Ospite del programma Storie di donne al bivio, Flavia Vento ripercorre le tappe del suo flirt con Francesco Totti. L'ex modella italiana spiega di aver conosciuto l'attaccante nel 2001. I due si trovavano ospiti da Valentino Rossi. E quella sera stessa, dopo essersi parlati, Totti la chiamò al telefono. "Mi ricordo che mi chiese subito il numero di telefono e mi chiamò appena andai via da questa festa. Venne a prendermi e andammo a mangiare un gelato, mi ricordo, a Prati" , racconta Flavia Vento, come riportato da Gossip.it. Stando alla versione da lei riportata, dunque, i due si incontrarono in uno dei famosi quartieri di Roma.

Da quel momento cominciò la loro frequentazione, durata per un po' di tempo. " Poi venne a casa mia, insomma, ci siamo frequentati pure con i suoi amici. Siamo andati a cena a La Villetta, che è il suo ristorante preferito ", aggiunge la showgirl. " Poi ripeto, ho portato fortuna perché andavo tutte le domeniche allo stadio e la Roma ha vinto lo scudetto" .

Flavia Vento dichiara di avere un'ottima opinione di Francesco Totti, che ritiene una bravissima persona. Nonostante questo il ricordo del loro flirt è dolce/amaro. La showgirl teneva a quella relazione. "Francesco secondo me è una persona comunque d'oro, anche se diciamo che sono rimasta male perché sai sognavo un po' quest'amore, parliamo di amori quindi… ci credevo un po'. Però ovviamente non è proseguito" , spiega.

Cosa ha infastidito Flavia Vento

La Vento è molto dispiaciuta del libro di Totti in cui viene menzionata. "Lui si è sposato e io sono rimasta molto male" , dichiara. "Mi ha dato molto fastidio che lui ha scritto di me nel libro. Era meglio che non mi avesse proprio nominato nel libro. Io su questa situazione sono molto calma, quando invece mi ferisce molto, sì. Farò un'intervista dove dirò veramente tutto, perché tanto è inutile che stiamo qui ogni volta ", aggiunge.

La showgirl conclude affermando che ci sono anche altre persone interessate e che se parlerà lo farà dicendo tutta la verità. Del resto è stata lei quella ad essere citata in libri e documentari.

"Io non ho colpa ma ho colpa per quello che ho subito, perché 'rovina famiglia'… no",

conclude.