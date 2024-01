"Racconterò i dettagli della storia". Flavia Vento riparla di Francesco Totti

Dopo Ilary Blasi c'è un'altra donna che potrebbe parlare apertamente dei tradimenti di Francesco Totti. Si tratta di Flavia Vento. Nel 2005 la showgirl dichiarò di avere trascorso una notte di fuoco con il Pupone e la notizia emerse un mese prima delle nozze del capitano giallorosso con Ilary Blasi. La rivelazione fece molto scalpore, ma poi la Vento ritrattò in parte senza parlare più, in seguito, di quella fantomatica notte.

Negli anni il pettegolezzo è tornato alla ribalta della cronaca rosa in più di una occasione. Fabrizio Corona lo utilizzò per ferire Ilary Blasi nel 2017 durante la partecipazione al Grande Fratello. Totti ne parlò nella sua autobiografia "Un capitano" un anno dopo. Ma cosa sia successo tra la soubrette e il calciatore non si è mai capito davvero. A distanza di quasi due decenni, Flavia Vento sembra essere pronta a parlare, raccontando i dettagli di quello che potrebbe essere il primo tradimento di Totti nella relazione con Ilary. Subito dopo l'uscita del docufilm "Unica" la soubrette si era presa una parziale rivincita e già in quell'occasione su Twitter aveva annunciato, che presto avrebbe raccontato la sua verità, ma poi il cinguettio era stato rimosso. E poche ore fa da Caterina Balivo, la Vento ha iniziato a parlare.

Cosa ha detto di Totti in tv

Ospite de La volta buona, il programma del pomeriggio di Rai1, Flavia Vento ha parlato della fantomatica storia durante il gioco del Tritatutto. " In diciotto anni sono sempre stata molto zitta su questa cosa e ho sempre fatto finta di niente. Ma ti posso dire che è stata una storia che mi ha ferito tantissimo nell'orgoglio di donna", ha raccontato la Vento a Caterina Balivo, aggiungendo: "Io non voglio entrare troppo nel vivo ma non è bello ciò che è successo. Io spero che un giorno Totti mi chieda scusa perché non si è comportato bene con me ".

A quel punto la Balivo a provato a indagare, ponendo domande mirate alla sua ospite, senza però ottenere dettagli più interessanti. "La storia è lunga, se vuoi tornerò e ne parliamo. Quello che dovevo dire l'ho detto", ha detto la showgirl, togliendosi un ultimo sassolino dalla scarpa nei confronti del Pupone: "Era meglio che non scriveva di me in quel libro, quelle pagine rivolte a me era meglio non le scriveva. Prima o poi lo scoprirai". Poi ha dato appuntamento alla conduttrice al prossimo 15 gennaio, ma non è chiaro se Flavia Vento tornerà in studio per parlare una volta per tutte di quello che è successo tra lei e Totti nel 2005.