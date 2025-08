Flavio Ubirti, il tentatore di Temptation Island sarà tronista a Uomini e Donne

Novità in arrivo per il tentatore più amato di questa fortunatissima edizione di Temptation Island. Stiamo parlando di Flavio Ubirti, ex portiere della Baldaccio Bruni di Anghiari. Il giovane single, che ha subito catturato l’attenzione di tutte le fidanzate che hanno preso parte al viaggio dei sentimenti, è pronto per una nuova avventura televisiva. Così, dopo l’esperienza al Calandrusa resort, lo vedremo sul trono del dating show più famoso della televisione italiana, Uomini e Donne. La trasmissione condotta da Maria De Filippi tornerà in onda su Canale 5 a partire da settembre e Flavio sarà tra i protagonisti.

La conferma della squadra

A confermare la notizia dell’arrivo sul trono di Uomini e Donne, è stato Alberto Bruni, direttore sportivo della squadra di Arezzo, in cui Flavio aveva il ruolo di portiere. “Il portiere ci ha chiamato oggi e ci ha detto di aver ricevuto un’offerta di lavoro molto importante da Mediaset e quindi deve smettere di giocare”, ha svelato Bruni ad Arezzo Notizie.

Poi, ironizzando ha aggiunto: “Abbiamo chiesto con lui un falò di confronto, ma non è bastato. L’offerta di lavoro è importante e niente, ci dobbiamo solo rammaricare. È un contrattempo inatteso per noi”.

L’esperienza a Temptation Island

Nel corso della sua permanenza nel docu-reality, Flavio si è subito fatto notare per la sua vicinanza a Denise, con cui ha instaurato una complicità che ha mandato su tutte le furie il fidanzato Marco. Proprio per questo, quest’ultimo aveva subito richiesto un falò di confronto immediato alla fidanzata dal quale erano usciti separati. Il motivo? Marco non accettava di essere continuamente paragonata al 24enne toscano. Tuttavia, dopo una richiesta di un nuovo incontro da parte della fidanzata, i due erano decisi a darsi una nuova possibilità. A un mese di distanza, però, la coppia pare essere scoppiata: “Non ero più sereno nella relazione, non ero più convinto, non nego che mi manchi e che la decisione sia stata sofferta. Prima di entrare avevamo un obiettivo, se fossimo usciti insieme sereni e convinti della relazione l’idea era quella di provare ad avere un figlio e costruire una famiglia, ma io non ho questa visione futura della nostra relazione, non ho questa volontà”, ha raccontato Marco a Filippo Bisciglia.

Ventiquattrenne, originario di un piccolo paese in provincia di Firenze, Flavio si destreggia tra il mondo dello sport, della televisione e della moda.

Sul fronte sentimentale, invece, pare avere le idee molto chiare: “Tra 10 anni, dei figli, di essere felice e di aver portato avanti le cose su cui sto lavorando”, queste le parole nel video di presentazione pubblicato su WITTY TV, prima di partecipare a Temptation Island.