La gaffe di Belen: sul palco in playback e fuori sincro

La presenza di Belen Rodríguez non passa mai inosservata, figuriamoci sul palco del Festival di Sanremo. Già dalla prima serata, il 24 febbraio, ha fatto parlare di sé quando nel mezzo dell’esibizione di Samurai Jay (con cui duetterà nella serata delle cover venerdì) con il brano Ossessione, il pubblico ha percepito in sottofondo la sua voce: “Amo, stiamo correndo un po’ troppo. Facciamolo lento”. I fan e gli addetti ai lavori l’hanno subito riconosciuta cosa che ha alimentato curiosità e attesa per la performance nei duetti.

L’apparizione dal vivo nella terza serata

Stasera, 26 febbraio, durante la terza serata del Festival, Belen è però apparsa fisicamente sul palco. La showgirl si è affacciata per un istante in cima alla scalinata dell’Ariston, illuminata dai riflettori, salutando rapidamente il pubblico prima di scomparire dietro le quinte. Tuttavia, anche in quel breve frangente, alcuni spettatori hanno notato un dettaglio curioso, la voce di Belen, registrata in playback, partiva prima che lei avvicinasse il microfono alle labbra, creando un evidente fuori sincro. Questo ha confermato che il contributo vocale era stato preregistrato, probabilmente durante la prima serata. Una gaffe tecnica che ha subito catturato l’attenzione del pubblico e dei social.

Il duetto sul palco

Ma la presenza di Belen non si limiterà a questo cameo. Durante la serata dei duetti, venerdì 27 febbraio, affiancherà Samurai Jay in una reinterpretazione esplosiva di Baila Morena di Zucchero, accompagnati anche da Roy Paci. Un omaggio che unisce blues, rap e fascino latino, promettendo uno dei momenti più virali e iconici della kermesse.

La serenata sotto l’hotel di Belen

A conferma della loro intesa, Samurai Jay, si è reso oggi protagonista anche di un romantico siparietto e ha sorpreso Belen Rodríguez con un gesto dal sapore romantico. Sotto l’hotel dove alloggia la showgirl ha improvvisato una serenata accompagnata da rose rosse e chitarre, cantando per lei Annarè di Gigi D’Alessio e creando un piccolo momento di gossip tra gli addetti ai lavori. Belen, visibilmente sorpresa e con un sorriso complice, si è coperta il volto di fronte all’attenzione, mentre i fan riprendevano la scena e la condividevano sui social. Il feeling tra i due, professionale è anche giocoso, continua a essere uno degli aspetti più commentati di questa edizione di Sanremo.

Belen al Festival tra palco e radio

Oltre alla sua partecipazione sul palco, Belen sarà

protagonista per tutta la durata del Festival anche a livello radiofonico. Condurrà su Radio 2 il programma Matti da Legare, in diretta dal Box Studio in piazza Borea d'Olmo, insieme a Barty Colucci e Mario Benedetto.