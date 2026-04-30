Gaffe al Grande Fratello Vip: Alessandra Mussolini con la foto capovolta

Clamorosa gaffe durante l'ultima puntata del Grande Fratello Vip. Nel corso della diretta del reality show condotto da Ilary Blasi si è infatti verificato un episodio di breve durata ma destinato a far discutere. Renato Biancardi, al momento delle nomination, ha sollevato la foto di Alessandra Mussolini dicendo "io voto Alessandra". Subito dopo si è reso conto di impugnarla al contrario: l’immagine risultava capovolta. A quel punto ha chiesto immediatamente scusa.

Si è trattato di una scena inattesa, di quelle che nascono spontaneamente in televisione e che proprio per questo finiscono spesso per attirare l’attenzione del pubblico. Il gesto, inevitabilmente, richiama anche un elemento storico legato al cognome Mussolini. Alessandra Mussolini è infatti la nipote di Benito Mussolini, figura centrale della storia italiana del Novecento, morto nel 1945 e successivamente esposto a Piazzale Loreto.

Non ci sono però elementi per attribuire all’episodio un significato politico o intenzionale. Renato Biancardi stava semplicemente effettuando la propria nomination in un momento di tensione e sotto i riflettori del programma. La foto è stata mostrata al contrario per una distrazione, inconveniente che può verificarsi in circostanze simili.

Il video del siparietto è diventato subito virale e il popolo del web si è scatenato. "Una delle cose più divertenti fatte in tv negli ultimi 20 anni", il commento di un utente su X.

Una delle cose più divertenti fatte in tv negli ultimi 20 anni pic.twitter.com/oErlTpU5qU — alessio (@ale_ssio1) April 29, 2026

Qualcuno ha accusato il concorrente di aver girato la fotografia di proposito, per conquistare le simpatie di qualche telespettatore, ma la stragrande maggioranza dei commenti crede alla buona fede, derubricando la scenetta a una classica gaffe.