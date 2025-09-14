"Papa Francesco compie 70 anni”. La gaffe di RaiNews24

Nel giorno in cui si celebrava il 70º compleanno di Papa Leone XIV, una clamorosa svista ha fatto discutere il mondo dell’informazione. Secondo quanto riportato sui social, e dal sottopancia mandato in onda, RaiNews24 avrebbe erroneamente titolato “ Papa Francesco compie 70 anni ”, confondendo il nome dell’attuale Pontefice con quello del predecessore.

Il "commento" politico

Un errore che non è passato inosservato, scatenando l’ironia e le critiche sul web, e che ha attirato l'attenzione anche della politica. A commentare la presunta gaffe è stato l’ex deputato renziano Michele Anzaldi, da sempre molto attento alla qualità dell’informazione pubblica, che ha dichiarato: “ Ecco il risultato della più grande redazione d’Italia. Nella prossima discussione su aumento del canone e risorse certe per la Rai, ricordiamoci di questo grave errore ”.

Le parole di Anzaldi hanno riacceso il dibattito sull’efficienza del servizio pubblico e sulla necessità di una maggiore attenzione ai contenuti prodotti da testate nazionali, soprattutto in occasione di eventi istituzionali rilevanti.

Un errore simbolico?

Quello di oggi è il primo compleanno da Pontefice di Papa Leone XIV, eletto nel 2025, eletto dopo la morte di Papa Francesco. Attribuire l’età al Papa defunto rappresenterebbe non solo una svista, ma anche una confusione istituzionale di rilievo.

Al momento non risulta che la redazione di

RaiNews24 abbia pubblicato una nota ufficiale di rettifica o chiarimento. Tuttavia, la notizia ha già fatto il giro dei social, alimentando un’ondata di commenti ironici e critici nei confronti della rete all-news della Rai.