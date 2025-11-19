Genny Urtis a Belve: il fidanzato manipolatore, il lifting al viso e la lite con Diletta Leotta

Due anni dopo la sua prima intervista a Belve Genny Urtis è tornata davanti a Francesca Fagnani. Un secondo invito quasi dovuto, ha sottolineato la conduttrice, visto il cambiamento del chirurgo estetico dei vip che nel 2023 si presentò nello studio di Belve come Giacomo Urtis, mentre oggi invece è semplicemente Genny.

Su Rai2 l'ex gieffino è stato un fiume in piena nel suo racconto e non si è trattenuto nel rispondere alle domande pungenti di Fagnani che, dal sesso in Gintoneria ai rapporti con gli uomini, ha provato a metterlo in difficoltà in più di una occasione. " Oggi sono felice, anche grazie agli psicofarmaci", ha confessato il chirurgo dei vip, svelando che - dalla sua trasformazione in donna - la vita e l'approccio con l'altro sesso sono notevolmente cambiati: "Mi scrivono in tanti perché sono trans, anche persone che nessuno si aspetterebbe".

Il compagno manipolatore

Nello studio di Belve Urtis ha raccontato dell'ultimo difficile anno vissuto accanto all'uomo con il quale avrebbe voluto creare una famiglia. "Ero fidanzata con Enrico, un imprenditore calabrese, ma fingeva un sentimento, mi pagava cene di lusso e vacanze in giro per il mondo, poi si è piazzato in casa mia e è diventato un manipolatore e truffatore ". Alla domanda di Fagnani, sul perché si fosse lasciata raggirare dall'uomo, Genny ha replicato: " Mi faceva sognare una vita che desideravo e non avevo ancora avuto: essere una moglie, di avere figli, una famiglia, avevamo addirittura scelto le madri dei nostri figli, grazie alla maternità surrogata, avevamo chiamato una clinica a Cipro ". Una volta in casa l'uomo ha iniziato a fare richieste: "Mi diceva: 'Facciamo una società, tuo padre non riesce più a gestire il tuo patrimonio'. Si era piazzato in casa e c'era qualcosa che non mi quadrava, l'ho smascherato e ha iniziato a umiliarmi. Ho avuto una crisi personale, perchè non mi sentivo abbastanza femmina". E l'operazione al seno è stata programmata proprio per assecondare il compagno: "Mi ha portato a fare cose che non avrei mai fatto. Il seno non lo volevo, poi l'ho fatto per lui. Mi ha fatto crollare e sono ancora in cura. Gli psicofarmaci mi aiutano a dimenticare ".

Il litigio con Diletta Leotta

Durante l'intervista Fagnani ha fatto i nomi di alcuni personaggi famosi che, da tempo, sono legati a Urtis da un rapporto di amicizia, da Marta Fascina e Francesca Cipriani, ma alla domanda sulla presunta lite con Diletta Leotta, Genny ha cercato di sviare: " No, non ho litigato con Diletta ". A quel punto la padrona di casa ha ricordato all'ospite alcune dichiarazioni rilasciate in passato su Leotta e il fratello (" Se siete dove siete è grazie a me "), così il chirurgo ha spiegato cosa è accaduto con l'inviata sportiva e Mirko Manola: " Perchè il fratello era un chirurgo che lavorava da me e non si è comportato benissimo. Diletta che c'entra? C'entra che negli anni che ha lavorato da me ha conosciuto quello e quell'altro e quindi la famiglia si è "elevata". E mi fermo qua".

Gli interventi e il lifting al viso

Nell'intervista Genny Urtis ha affrontato anche il tema della transizione di genere. Negli ultimi dieci anni, per assumere sembianze più femminili, si è sottoposta a diversi interventi chirurgici anche invasivi, di cui non è rimasta sempre soddisfatta: " Dopo avere fatto l'intervento al seno mi è preso un colpo, le volevo togliere perché mi sembravano una cosa in più, innaturale". Diventare donna al 100%, però, non è nei suoi progetti: " Non penso di fare il cambio sesso, perché non potrei tornare indietro e poi toglierei una parte di me. Anche perché chi mi cerca mi cerca anche perché sono così e perché ho altro da dare".

"Mi faccio tirare un po' per femminilizzare il viso. Mi vedo un po' cadente

Urtis ha invece confessato che entro la fine dell'anno si farà uncompleto al viso per addolcire i tratti del volto:".