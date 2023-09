Giancarlo Magalli torna in tv. Ecco dove lo rivedremo

Giancarlo Magalli lo aveva detto: " Sono pronto a tornare in tv" . A mancare, però, erano le proposte. " I palinsesti televisivi sono pieni. Non c'è nemmeno un buco per me" , aveva ironizzato il conduttore qualche mese fa. Ma a quanto pare uno spazio per lui, in Rai, lo hanno trovato. Magalli è pronto a ritornare nel programma che lo ha visto protagonista per ben ventuno stagioni: I Fatti vostri. Il ruolo? Non alla conduzione, che quest'anno è affidata alla coppia Anna Falchi - Tiberio Timperi.

Magalli ritorna a I Fatti vostri

La piazza più famosa della tv italiana, dove si parla di attualità, cronaca, costume e società, è pronta ad accogliere nuovamente il suo ex conduttore con uno spazio a lui dedicato. A anticiparlo è stato il sito TvBlog. "La sua presenza sarà legata ad una rubrica che almeno per il momento avrà cadenza settimanale ", riferisce il portale, che ricorda come Giancarlo Magalli fosse già tornato negli studi di Rai2 lo scorso anno in qualità di ospite di Salvo Sottile. Questa volta, invece, il conduttore avrà un ruolo fisso nel programma di Michele Guardì con il quale Magalli aveva avuto da ridire pochi mesi fa.

Pace fatta con Michele Guardì

Lo scorso maggio su Facebook il presentatore si era duramente sfogato per il mancato supporto di Michele Guardì con il quale ha lavorato per trent'anni a I Fatti Vostri. L'autore e regista tv non lo avrebbe mai contattato durante la battaglia contro il tumore, che lo ha tenuto lontano dal piccolo schermo per oltre un anno. " Non mi ha MAI nominato. Trenta anni di Fatti Vostri non meritano una menzione da parte sua. Cita solo quelli che non ci sono più, come Castagna e Frizzi, ma se per essere citati da lui bisogna morire mi va bene così", aveva scritto sul web. Ma a quanto pare tra i due è tornato il sereno e lo spazio a lui dedicato in trasmissione ne è la conferma.

Il ritorno in Don Matteo 14

Che Giancarlo Magalli abbia superato i suoi problemi di salute lo dimostra anche il suo ritorno sul set della popolare fiction di Rai1 Don Matteo. Negli scorsi giorni su Facebook, il conduttore ha condiviso una foto in compagnia di Raoul Bova, annunciando il ritorno davanti alle telecamere per le nuove riprese della 14esima stagione. "Il Vescovo e don Matteo di nuovo insieme!", ha scritto Magalli, dicendosi felice di questo ritorno alla normalità dopo una lunga assenza.