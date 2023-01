"Mi avevano dato due mesi di vita". Giancarlo Magalli irriconoscibile in tv dopo il tumore

Chi lo ha visto entrare in studio con il volto smagrito e provato ha faticato a riconoscerlo. Quello che si è presentato a Verissimo nella puntata domenicale del programma di Canale 5 è un Giancarlo Magalli molto diverso da quello che i telespettatori erano abituati a vedere sul piccolo schermo. L'ultimo anno è stato il più difficile per il conduttore, che ha dovuto combattere la sua battaglia più complicata: quella contro un linfoma alla milza. Eppure il sorriso è quello di sempre, quello di chi sa di avere superato il peggio.

" Se sono qui oggi è perché sono guarito. Mi avevano dato due mesi di vita, o meglio lo sapevano solo le mie figlie ", ha confessato Magalli a Silvia Toffanin, spiegando di avere scelto di raccontare la sua storia a Verissimo per la delicatezza del tema. Nonostante sia uno storico volto Rai, il conduttore ha scelto di fare la sua prima apparizione pubblica dopo la malattia negli studi Mediaset e ha svelato perché è sparito dalla circolazione negli ultimi dodici mesi.

Il ricovero per un'infezione

" Sentivo un dolore alla milza, ma ero caduto e pensavo fosse una conseguenza - ha spiegato Magalli -. Quando ho visto che non passava sono andato a fare degli accertamenti e hanno visto che c'era qualcosa di strano. Avrei dovuto fare ulteriori esami ma ho preso un'infezione seria con febbre alta e deliri e sono stato portato in ospedale e curato per questa infezione ". Era lo scorso giugno e da quel momento è iniziato il suo calvario. Le figlie e le ex moglie si sono prese cura di lui durante il ricovero complicato da sintomi gravi, che lo hanno portato a rischiare la vita. Ma una volta guarito è arrivata la sentenza.

La scoperta del tumore e la lotta per sopravvivere

Tornato in salute, Magalli si è sottoposto agli ulteriori accertamenti rimasti in sospeso e ha scoperto di avere un linfoma alla milza. " Si tratta di un tumore ma di quelli che, fortunatamente, si possono curare", ha rivelato, parlando della chemioterapia affrontata nei mesi successivi grazie alla quale è guarito: "Ma è stato difficile, mi è costato sette mesi tra ricoveri e cure a casa. Sono stato tanto a letto e ho dovuto fare fisioterapia perché non camminavo più bene ".

Magalli ha ammesso di non essere stato a conoscenza della gravità della sua malattia subito, ma dopo: "Alle mie figlie hanno detto: 'Se si cura guarisce, se non si cura tra due mesi muore'. A me non l'hanno detto ma loro si sono terrorizzate e mi hanno accudito con affetto e attenzione". Ora il conduttore si sente bene ma ha spiegato perché non ha dato la notizia della sua malattia: "Non ne ho parlato per scaramanzia e perché non sapevo in che direzione si andava. Chi lo sapeva aspettava che mi rimettessi, chi si è preso i miei programmi si aspettava non mi rimettessi, probabilmente ".

Il ritorno in televisione