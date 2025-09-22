Tra amori, cadute e rinascite: chi è Gianni Sperti, il volto segreto dell’opinionista di Uomini e Donne

Con l’arrivo di una nuova stagione di Uomini e Donne, i telespettatori ritrovano due volti storici che da anni accompagnano le vicende sentimentali di tronisti, dame e cavalieri: Tina Cipollari e Gianni Sperti. Seduti sulle poltrone degli opinionisti, con il loro carisma e la loro schiettezza, continuano a essere parte integrante del successo del dating show di Maria De Filippi, un appuntamento fisso del pomeriggio di Canale 5.

Ma chi è davvero Gianni Sperti, oltre il ruolo di opinionista pungente e appassionato? Una figura televisiva amatissima, certo, ma anche un uomo che ha attraversato momenti di gloria, cadute dolorose e una profonda rinascita personale. Scopriamo insieme la storia di un artista e di un uomo che ha saputo reinventarsi, affrontare il dolore e non perdere mai la voglia di mettersi in gioco.

Dai primi passi in TV al successo con Maria De Filippi

Classe 1973, Gianni Sperti muove i primi passi nel mondo dello spettacolo nel 1995, entrando a far parte del corpo di ballo della trasmissione La sai l’ultima?. Le sue doti artistiche non passano inosservate, tanto da portarlo l’anno successivo a Buona Domenica, dove rimane come primo ballerino fino al 2000. È proprio in questo periodo che il pubblico comincia ad affezionarsi al suo volto e alla sua presenza scenica.

Sperti danza tra Rai e Mediaset, prende parte al film Milonga accanto a Claudia Pandolfi e Giancarlo Giannini, e nel 2003 arriva la svolta: entra nel cast di Uomini e Donne come opinionista. Da allora è diventato un punto di riferimento fisso per i telespettatori. Dal 2006 al 2009, inoltre, torna al suo primo amore, la danza, come ballerino professionista nella scuola di Amici di Maria De Filippi.

L’amore con Paola Barale: un matrimonio sotto i riflettori

Nonostante la sua popolarità, Gianni Sperti è sempre stato riservato sulla sua vita privata. L’unica relazione importante e pubblica è quella con Paola Barale, conosciuta negli studi di Buona Domenica. I due si sposarono nel 1998, ma dopo quattro anni di matrimonio si separarono, senza mai rivelare i motivi della rottura.

Nel 2023, ospite a Verissimo, Gianni ha parlato apertamente di quell’amore: “ Quando è finita ero ancora innamorato. Non sono mai riuscito a impormi abbastanza, ero giovane e con una grande differenza economica rispetto a Paola. Non volevo fare progetti con i soldi di altri. Ma lei è stata la donna che ho amato di più nella vita ”. Parole che hanno commosso il pubblico, restituendo l’immagine di un uomo sensibile, ancora legato emotivamente a un amore passato.

La depressione e la rinascita

La separazione da Paola Barale ha segnato profondamente Gianni, portandolo in un tunnel di sofferenza e depressione. In quel periodo, come lui stesso ha raccontato, cercava distrazione nelle discoteche e nelle “notti brave”, ma tornato a casa l’insonnia e il malessere prendevano il sopravvento.

La rinascita è arrivata con una decisione consapevole: prendersi cura di sé. Si è affidato a un personal trainer, ha seguito un regime alimentare rigoroso e ha perso 16 chili. Ma, soprattutto, ha intrapreso un percorso psicoterapeutico che lo ha aiutato a rimettere insieme i pezzi.

La Talpa e la truffa

Nel 2005, Gianni partecipa alla seconda edizione del reality La Talpa, condotto da Paola Perego, uscendo vincitore e smascherando la “talpa” Paolo Vallesi. Il premio in palio era di 200mila euro, ma quella che doveva essere una grande vittoria si è trasformata in una profonda delusione.

Come raccontato a Verissimo, Gianni non vide mai quei soldi: “ Sono stato truffato da due persone che consideravo amiche e che mi aiutavano a gestire alcune questioni burocratiche. Mi sono ritrovato con un debito che non sapevo di avere. Mio padre mi ha aiutato a riprendermi ”. Una vicenda dolorosa che ha avuto conseguenze emotive profonde, alimentando un senso di sfiducia verso gli altri e contribuendo a una nuova fase di depressione.

Il volto che cambia: i ritocchi estetici

Negli anni, il volto di Gianni Sperti è cambiato, suscitando curiosità e critiche. Accusato di eccessivi ritocchi estetici, ha sempre mantenuto un profilo riservato, pur difendendosi dagli attacchi sui social. Nel 2023, ospite ancora una volta a Verissimo, ha dichiarato senza mezzi termini:

“ Sì, ho fatto qualche ritocco al viso. Pochi, ma sembrano tanti. Lavoriamo con l’immagine, non capisco perché debba essere un problema ”. Una dichiarazione onesta che mostra la consapevolezza di lavorare in un mondo dove l’apparenza spesso pesa quanto – se non più – del talento.

L’orientamento sessuale: “Non etichettatemi”

Gianni Sperti è stato spesso al centro di pettegolezzi legati al suo orientamento sessuale. Ma nel 2023 ha voluto mettere un punto fermo sulla questione: “ Mi dà fastidio che ancora oggi si voglia sapere con chi vai a letto. Che io sia o meno omosessuale non lo dirò mai. Perché dovrei etichettarmi? Le persone si dividono in buoni o cattivi, il resto non conta ”. Una presa di posizione forte e coraggiosa, che invita a superare stereotipi e pregiudizi.

Il ritorno sui libri: laureato a 44 anni

Non solo spettacolo e televisione: nel 2017, a 44 anni, Gianni Sperti ha raggiunto un traguardo personale importante laureandosi in Economia Aziendale. Un obiettivo perseguito con determinazione, dopo aver abbandonato gli studi da giovane per dedicarsi alla danza.

Sui social ha dedicato la laurea ai suoi genitori, che l’hanno sempre sostenuto: “ Quando ho lasciato gli studi da ragazzo non mi avete mai tarpato le ali. A distanza di anni ho trovato il tempo di studiare e sono diventato Dottore. Questo traguardo è per voi ”.

Tronista a Uomini e Donne?

Negli ultimi anni, i rumor su una possibile partecipazione di Gianni Sperti a Uomini e Donne come tronista si sono intensificati. Dopo l’esperienza di Tina Cipollari sul trono, anche per Gianni si vocifera un futuro ruolo da protagonista assoluto alla ricerca dell’amore.

Secondo quanto riportato dal settimanale Nuovo Tv, la possibilità resta aperta, anche se nella stagione attualmente in corso non è stato incluso tra i tronisti. Ma il futuro è tutto da scrivere, e chissà che il suo momento non sia davvero dietro l’angolo.

Un uomo, un percorso

La storia di Gianni Sperti è la storia di un uomo che ha vissuto intensamente ogni tappa della sua vita: dalla popolarità televisiva al dolore privato, dalla delusione alla rinascita, dal palcoscenico allo studio universitario. Un percorso fatto di cadute e di risalite, sempre sotto lo sguardo attento del pubblico.

Ma, soprattutto, è la storia di una persona che non ha mai smesso di cercare sé stessa,

con autenticità, coraggio e un pizzico di ironia. E forse è proprio questo che lo rende così vicino al cuore di chi, ogni pomeriggio, lo osserva commentare amori altrui, mentre il suo – chissà – potrebbe ancora arrivare.