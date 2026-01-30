Giorgino e il "talk" non urlato

Provate a spiegare in parole semplici un mondo in cui un presidente invoca il premio Nobel per la pace e nel contempo minaccia di invadere la Groenlandia. Neanche i massimi esperti di geopolitica ci capiscono più nulla. Ci prova, da lunedì, Francesco Giorgino (foto) che torna con XXI Secolo, in seconda serata su Raiuno, il programma arrivato alla terza edizione che affronta le questioni complesse del nostro tempo con uno sguardo verso il futuro. «La questione Trump - spiega il giornalista - è un ottimo esempio dei nostri obiettivi: affrontare un tema dal punto di vista di un fenomeno che può cambiare la storia. Ci si domanda: siamo in presenza di un nuovo ordine mondiale? Di un riequilibro di tutti i nostri valori? Come impatterà sulla nostra identità nazionale?». Ma non ci saranno solo temi iper-complessi in trasmissione, si scenderà anche nel popolare, dallo sport alla musica allo spettacolo. E così per la prima puntata di lunedì si partirà dai giochi olimpici: in studio il ministro dello Sport Andrea Abodi e alcuni campioni di sport invernali, poi nelle altre puntate si passerà anche a Sanremo.

La struttura del programma resta quella consolidata: prima parte un editoriale, poi un faccia a faccia e infine un approfondimento. «Vogliamo valorizzare anche i fatti positivi del nostro Paese - sottolinea Giorgino - con un tono pacato, non urlato, in un sistema di pluralismo dell'informazione».