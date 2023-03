Giulia De Lellis torna in tv su Real Time con Call Of Beauty

Giulia De Lellis non smette di far parlare di sé. La giovane influncer da più di 8 milioni di follower su instagram, torna in tv da protagonista, al timone di un programma dedicato interamente al mondo del make-up. Un talent show, che andrà in onda ogni sabato, a partire dall'11 marzo, ed in cui si sfideranno 8 promesse in gara diventare la prossima beauty star. Call Me Beauty è il programma di Real Time che vedrà protagonsita De Lellis, al fianco di Manuel Mameli, glam artist delle super star, per giudicare chi sarà il prossimo esperto del mondo del beauty che la spunterà in questo nuovo talent show. Ogni sabato alle pre 15.50, per 7 puntate, il glam si accende, dunque, su Real Time.

Chi saranno i concorrenti

Saranno 8 i concorrenti in gara per ambire al titolo di nuova beuaty star. Passeranno attraverso prove creative, tecniche e di comunicazione. Dovranno confezionare dei look, ma anche comunicarli attraverso i loro profili Tik Tok. Andiamo a consocerli meglio!

Carla Carà: Catanese di nascita, si diploma a Milano all’Accademia per truccatori. Decide a un certo punto di trasferirsi in Spagna, a Barcellona, dove lavora nel campo del make-up per cinque anni. Decide alla fine di tornare a Milano dove ora esercita la professione di truccatrice.

Katiana Vilella: Appena laureata in marketing e comunicazione d’azienda. Ha scoperto, nel periodo covid, la sua passione per il make-up; non sapendo come passare il tempo, durante la pandemia ha iniziato a guardare tantissimi video youtube diventando una vera e propria fan di Grace On Your Dash. Su Tik-Tok ha aperto il profilo due anni fa, iniziando per divertimento e inizialmente senza nessuna attinenza col mondo beauty.

Rachele Santoro: Palermitana di nascita, studentessa di industrial design e prossima alla laurea, si è da poco trasferita a Roma per intraprendere parallelamente un percorso di recitazione e dizione. Lavora da anni come modella, nel periodo della pandemia si è avvicinata ai social riscuotendo un certo successo su Tik-Tok. Definisce TikTok un trampolino di lancio, una piattaforma che in questo periodo va per la maggiore e che quindi merita di essere sfruttata per decollare.

Rebecca Franchini: Si avvicina al make-up per caso; quando era bambina aspettava il periodo di Carnevale solo per potersi truccare. Ha vissuto per un periodo alle Canarie, ha poi completato gli studi e adesso lavora per un’agenzia come content creator di contenuti make-up e body paint.

Denise Fink: Sposata a 21 anni con due figli. Il padre è argentino con origini tedesche. Ha un buon rapporto con Tik-Tok, ma ancora fresco. Ha una community piccola e la definisce molto affettuosa.

Moufy: Di origini togolesi, si trasferisce in Italia all’età di 7 anni. La passione per il make-up nasce nell’età dell’adolescenza. Ha imparato il make-up guardando i video tutorial dei truccatori professionisti. Ad oggi è una studentessa di economia e creator di contenuti vari, che spaziano dall’abbigliamento al make-up all’ironico. Approdata su Tik-tok da poco, ma ne apprezza i frutti e la possibilità di spaziare tra video di diversi argomenti e durate.

Oscar Simonetta: Nato in Piemonte, si è trasferito a Milano da poco più di un anno per frequentare un’accademia di make-up. Apre il profilo Tik-Tok durante la pandemia; La pandemia è il motore che lo spinge a mettersi in gioco in prima persona e a diventare creator di video make-up su se stesso. E’ molto grato a Tiktok perché questa piattaforma gli ha permesso di iniziare a lavorare e l’ha aiutato a capire cosa voleva fare nella vita.

Costanza di Corrado: Nasce a Catania, dove, dopo il liceo, sceglie di frequentare un corso per aspiranti make-up artist. Decisa da pochissimo tempo a lavorare come creator, in quanto al momento tiktok sembra essere l’unica piattaforma in grado di far uscire i truccatori dalla propria realtà territoriale. Ha già iniziato ad avere un rapporto con la sua ristretta community.

Staremo a vedere che ne sarà della loro gara tra social e tv.