Giuseppe Garibaldi vincitore morale, Perla Vatiero come da copione: pagelle GF

È andata in onda ieri sera, 20 marzo, la 46esima puntata del Grande Fratello. Cresce l’emozione in vista della finale prevista per lunedì sera. Alessio Falsone, Federico Massaro e Giuseppe Garibaldi sono stati definitivamente eliminati dal reality; Perla Vatiero e Simona Tagli, invece, hanno avuto accesso alla finale. Proprio nel corso dell’ultima puntata, scopriremo il nome del sesto finalista tra Letizia Petris, Greta Rossetti e Sergio D’Ottavi. A commentare il percorso dei concorrenti, l’unica opinionista di questa edizione: Cesara Buonamici. Rebecca Staffelli, invece, ha raccolto i commenti dei telespettatori da casa.

Ecco le pagelle della quarantaseiesima serata.

Concorrenti

Federico Massaro – voto 5

Qualcuno dia un tranquillante al modello. Ogni qualvolta ci si imbatte in una clip con Federico protagonista, la sensazione è la stessa: l’essere catapultati in una telenovela. Fino a questo momento, infatti, Massaro ha avuto sempre reazioni molto teatrali, con tanto di colpo di scena finale: il probabile interesse (evidentemente farlocco) per Perla Vatiero. È proprio per questo che neanche l’incontro con la fidanzata l’ha salvato dalla decisione del pubblico di mandarlo a casa.

Massimiliano Varrese – voto 6.5

Neanche l’accesso alla finale ha risparmiato l’attore dalle critiche dei compagni d’avventura. In particolare, Falsone lo ha “accusato” di non meritare la finalissima. Il motivo? A detta di Alessio sarebbe stato più giusto se il televoto flash lo avesse vinto Paolo. L’imprenditore, però, ha anche criticato Massimiliano per essere troppo costruito davanti alle telecamere. A onor del vero, come ha sottolineato Cesara Buonamici, Varrese all’interno del reality ha avuto una metamorfosi: amore, liti e amicizie hanno segnato il percorso del Carramba Boy che si è giustamente guadagnato il pass per la manche finale.

Alessio Falsone – voto 5

Sin dal suo ingresso nella Casa di Cinecittà, Alessio ha dimostrato di non avere peli sulla lingua, rispondendo a tono a chiunque non la pensasse come lui. Tuttavia, esistono modi e modi sia per scherzare che per scagliarsi contro le persone: prima lo spazzolino di Federico, poi l’apostrofare in maniera scherzosa Perla come un “animale” e, infine, l’accusare Massimiliano di essere insicuro e di non meritare la finale perché “troppo attore”. Sarà forse per questo che il pubblico l’ha punito con l’eliminazione?

Simona Tagli – voto 7

Simona è la quarta finalista di questa edizione. Arrivata al televoto flash insieme a Federico e Sergio, la Tagli si è conquistata l’accesso alla finale. A questo punto, possiamo dire che l’amicizia instaurata sin da subito con la Luzzi le abbia dato una grossa mano, ma non è certamente la sua sola carta vincente. Non è un mistero che il pubblico premi la sincerità e la schiettezza e in questi termini Simona non si è mai risparmiata.

Perla Vatiero – voto 5.5

Tutto come da copione. Perla Vatiero è riuscita ad arriva in finale, soffiando il pass a Garibaldi che è stato eliminato all’ultima puntata. Adesso la domanda sorge spontanea: se la giovane salernitana non fosse ritornata sui suoi passi, dando vita ad un nuovo capitolo (speriamo per loro l’ultimo) della soap opera che la vede protagonista con Mirko Brunetti, le cose sarebbero andate allo stesso modo?

Giuseppe Garibaldi – voto 10

Clamoroso: Giuseppe Garibaldi non è riuscito ad arrivare in finale, perdendo al televoto contro Greta e Perla. È davvero un gran peccato che il giovane calabrese non abbia completato questo percorso, dal momento che sin dal primo giorno di permanenza nel reality si è distinto per la sua estrema bontà, gentilezza ed umiltà. Non ha mai nascosto le sue debolezze, le sue fragilità e ha sempre regalato dentro e fuori la Casa un sorriso a tutti. Che dire, indipendentemente da come siano andate le cose, Garibaldi per noi è un vincitore e siamo sicuri che la sua permanenza nel reality ha lasciato un grande segno.