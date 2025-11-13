"Con il giusto cachet...". L'ultima rivelazione di Iacchetti

Da Israele al Festival di Sanremo il passo è breve. Enzo Iachetti abbandona le ultime battaglie politiche e torna a pensare al mondo dello spettacolo che rimane, molto probabilmente, il suo ambito. Ospite di Caterina Balivo nel salotto de La volta buona, il conduttore e comico è tornato a raccontare la sua mancata partecipazione al Festival di Sanremo. Peccato che, dietro a diverse storie interessanti, Iachetti si sia lasciato scappare qualche dichiarazione quantomeno ambigua.

In primis una rivelazione sul suo futuro in tv. "Con il giusto cachet vado a Tale e Quale Show, Conti mi voleva anche quest'anno", ha esordito. "Io sono appassionato e so fare bene le imitazioni. Anche quest’anno mi aveva chiamato, ero indeciso. Ma se c’è un buon cachet, l’anno prossimo ci sarò”. Insomma, un modo per far capire, più o meno velatamente, che con un giusto ritorno economico qualsiasi cosa è possibile.

Poi, a stretto giro, il racconta della sua “esperienza” a Sanremo. Iacchetti, in altre occasioni, aveva già rivelato di essere stato scartato per ben quattro volte a Sanremo. Ma a stupire è sempre la stessa motivazione usata. “Mi hanno detto che sono un comico, non un cantante”, rivela senza timore Iachetti. Da qui un aneddoto molto divertente sul conduttore Carlo Conti. “È stato gentilissimo, ma solo perché costretto da Mara Venier a mandarmi un messaggio”. Enzino vuol fare Sanremo? Le iscrizioni sono aperte, se hai qualcosina, manda pure’”. Le strade tra il comico e Sanremo sembrano parallele. Nonostante questo, Iachetti sarebbe pronto a esibirsi, già dalla prossima edizione, a Tale e Quale show.