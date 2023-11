Grande Fratello 2023: la tenacia di Alex, l’indecisione di Rosy Chin

È andata in onda ieri sera, 16 novembre, la ventesima puntata del Grande Fratello. Una serata ricca di colpi di scena: dalla sentenza di Alex Schwazer, all’abbandono improvviso di Giampiero Mughini, sino all’ingresso di Perla Vatiero all’interno della Casa. E ancora, tantissimi confronti, tra Massimiliano e il resto della Casa e, infine, tra Letizia e Rosy. Le preferite dal pubblico sono state Beatrice e Anita. Gli inquilini finiti al televoto, invece, sono: Grecia, Rosy, Letizia, Massimiliano, Ciro e Garibaldi. A commentare il percorso dei concorrenti, l’unica opinionista di questa edizione: Cesara Buonamici. Rebecca Staffelli, invece, ha raccolto i commenti dei telespettatori da casa.

Ecco le pagelle della ventesima serata.

Concorrenti

Fiordaliso – voto 8

Zia Fiorda ci ha ormai abituati ai suoi improvvisi exploit. Così, dopo aver sparato a zero -probabilmente stufa del comportamento di alcuni inquilini - su gran parte della Casa (guadagnandosi la nomea di vox populi), la cantante ci ha regalato un’altra sfuriata. Infatti, lunedì scorso si è scagliata contro Massimiliano Varese, stanca - esattamente come la maggioranza dei telespettatori - delle passeggiate infinite e dei monologhi dell’attore. Noi, dal canto nostro, non possiamo che comprendere la reazione di Fiordaliso, oltre che apprezzarla per la sua sincerità.

Rosy Chin – voto 4

Era da tempo che non assistevamo al giochetto preferito dei concorrenti del reality durante la prima serata: il dietrofront. La cuoca - che nel corso della settimana ha definito Letizia (peraltro fino ad ora una sua grande amica) "Maria Teresa di Calcutta falsa" - in puntata, come spesso accade, ha cambiato versione, non riuscendo a prendere improvvisamente una posizione. Per fortuna ci ha pensato il padrone di casa, Alfonso Signorini, a farle una strigliata e a tuonare: “Ti stai arrampicando sugli specchi”. Meno male che Alfonso c’è (verrebbe da dire), dal momento che ancora non si è capito da che parte stia Rosy nella querelle tra Letizia e la sua ex, Nicole, nonché amica della Chin.

Mirko Brunetti – voto 7

Ha finalmente rivisto la sua “Perla“. D’altronde, Mirko in questi giorni aveva manifestato una strana sensazione, rivelandolo al resto degli inquilini della Casa. Dopo il confronto di lunedì scorso (e le lacrime), Mirko si è trovato di fronte l’ex fidanzata e, nonostante continuasse a dire “ti amo” a Greta, non è riuscito a nascondere l’evidente imbarazzo, oltre che un pizzico di felicità. Siamo sicuri che ne vedremo delle belle. Nel frattempo, ringraziamo Mirko per averci regalato il triangolo di quest’edizione del Grande Fratello che fino ad ora mancava; chi potrà mai dimenticare Alex, Soleil e Delia che hanno portato avanti metà dell’edizione del Gande Fratello Vip 2022?

Massimiliano Varrese – voto 5

Massimiliano Varrese, alias “il pesantone”, continua a manifestare malessere all’interno della Casa di Cinecittà, nello stesso modo in cui tutti noi continuiamo a chiederci da cosa possa essere scaturito, senza riuscire a dare una spiegazione. Fiordaliso non ne può più e lo definisce “una blatta”; epiteto a parte, chi può darle torto? Siamo stanchi dei sermoni dell’attore, delle sue passeggiate nervose in diretta televisiva (che fortunatamente ieri sera ci ha risparmiato) e del suo vittimismo.

Perla Vatiero – voto 7

È finalmente riuscita a varcare la porta rossa. Perla è la concorrente che tutti aspettavamo; non soltanto per la sua love story terminata (o forse) con Mirko, ma anche perché a Temptation Island ha dimostrato di avere un bel caratterino. Per questo, siamo sicuri che porterà un po’ di pepe in più all’interno della Casa del Grande Fratello, dando vita probabilmente anche a molte dinamiche. Che dire, siamo già pronti con i popcorn per il confronto con Greta.

Giuseppe Garibaldi – voto 4

Lunedì scorso aveva promesso di mettere un punto alla relazione con Beatrice Luzzi; forse non ci crede nemmeno lui di dover rinunciare al legame con l’attrice che gli garantisce le clip in puntata. A quanto pare, però, il copione si ripete, perché Garibaldi è tornato a scagliarsi contro Beatrice, cercando di metterla in cattiva luce in puntata e sottolineando quanto lei riesca a “girare le frittate a modo suo”. Insomma, un vero “galantuomo”.

Alex Schwazer – voto 9

Aveva un sogno nel cassetto: quello di essere visto dai figli, almeno una volta nella vita, in veste da atleta in una competizione olimpica. Purtroppo, però, Alex ha ricevuto la notizia ufficiale della Uada che ha respinto la richiesta di riduzione della squalifica. Così, non potrà presentarsi alle prossime Olimpiadi di Parigi nel 2024. Colpisce la dignità con la quale il campione ha incassato il colpo e, ad arrivare dritte al cuore, le parole della moglie di Schwazer, che gli ha spiegato quanto i suoi figli saranno orgogliosi di lui indipendentemente da tutto quello che accadrà. Speriamo le cose possano cambiare. Nel frattempo, ammiriamo la sua esemplare educazione, nonostante l’evidente dolore, che ha impedito all'atleta di lasciarsi andare a scenate in questo momento forse inutili. In tutto questo, l’inquilino sta anche valutando se proseguire – o meno – la sua avventura nella Casa.

Giampiero Mughini – voto 8

Come un fulmine a ciel sereno, Giampiero Mughini ha deciso di abbandonare definitivamente la Casa. Il motivo? “Per il 25% la mancanza dei suoi affetti più cari e il restante 75% per necessità lavorative” (infatti, il giornalista dovrà ultimare un libro entro dicembre). È un grande peccato perché Mughini ci stava piacendo sempre di più. In quest’avventura è riuscito a far emergere un lato del suo carattere molto intimo e delicato che è stato molto apprezzato sia dagli altri inquilini che dal pubblico a casa.

Letizia Petris – voto 5

Nella scorsa puntata, Letizia - dopo essere venuta a conoscenza delle forti rivelazioni dell’ex compagna, Nicole - ha incassato il colpo con grande eleganza; tuttavia, non ha mai voluto replicare. Ad oggi, la concorrente con grande onestà ha ammesso di aver sbagliato in passato. In tutto questo, però, c’è qualcosa che non torna. Com’è possibile che quando una delle sue più care amiche all’interno della Casa la definisce una “Madre Teresa di Calcutta falsa”, lei rimane immobile e senza battere ciglio? Poi, al momento delle nomination la Petris si “vendica”, mostrando la carta con il volto di Rosy. Aspettiamo ulteriori dettagli per fare un po' di chiarezza sulla situazione.

Beatrice Luzzi – voto 7.5

C’è poco da fare: continua ad essere la preferita del pubblico. A onor del vero, ieri sera lo è stata anche Anita, ma con un netto distacco tra le due (Beatrice 42%, Anita 22%). La Luzzi dal primo giorno ha fatto un percorso a sé, senza creare alleanze che adesso stanno iniziando a sfaldarsi (basterebbe pensare alla forte amicizia fino a qualche giorno fa tra Letizia e Rosy, che adesso non se le mandano a dire). È sicuramente questa la sua carta vincente che speriamo non se la lasci sfuggire a causa di Giuseppe Garibaldi. Beatrice è concorde sul mettere un punto definitivo alla loro storia; ci auguriamo che questa volta lo faccia davvero.

Anita Olivieri – voto 5

“Ma gli vuoi bene veramente o solo perché c’entra Beatrice?” ha chiesto Alfonso Signorini ad Anita che ormai sembra divertirsi soltanto mettendosi in mezzo tra Garibaldi e la Luzzi. È la preferita del pubblico, insieme all’attrice di Vivere, ma con un netto divario: Beatrice al 42% e lei al 22%. D’altronde, Anita ha un caratterino un po' particolare e, questo, è stato chiaro sin da subito. Siamo sicuri che con questo risultato del televoto, farà di tutto per continuare sulla sua unica strada: remare contro la Luzzi.

Per il ventesimo appuntamento con il prime time, il reality ieri sera ha registrato il 19.2% di share.