Grande Fratello 2024, le pagelle: Jessica Morlacchi personaggio, la schiettezza delle Non è la Rai

Ascolta ora 00:00 00:00

I punti chiave I Concorrenti del Grande Fratello

Ieri sera, giovedì 3 ottobre, è andata in onda su Canale 5 la sesta puntata del Grande Fratello. A condurre il “papà” di tutti i reality, per il sesto anno consecutivo, Alfonso Signorini, affiancato dalla giornalista e vicedirettrice del TG5, Cesara Buonamici e dall’ex concorrente del reality, Beatrice Luzzi. Rebecca Staffelli, invece, raccoglierà i commenti dei telespettatori da casa e leggerà in diretta quelli più divertenti. Clarissa Burt è stata ufficialmente eliminata. Quattro i concorrenti in nomination: Clayton Norcross, Iago García, Mariavittoria Minghetti e Yulia Bruschi. Alla chiusura del televoto, i due concorrenti più votati saranno immuni e avranno nelle proprie mani il destino degli altri concorrenti.

Ecco le pagelle della sesta serata.

I Concorrenti del Grande Fratello

Jessica Morlacchi – voto 4

È proprio Jessica ad aprire la serata, pronta a confrontarsi con la sua “acerrima nemica”, Yulia. Tra le due non corre decisamente buon sangue e, per questo, sono volate parole grosse di cui si poteva tranquillamente fare a meno. Una cosa è certa: Jessica è una provocatrice nata, sa come si sta davanti alle telecamere e, soprattutto, conosce molto bene le dinamiche del Grande Fratello. Speriamo non finisca per rimanere vittima del suo stesso gioco e del suo stesso personaggio.

Yulia Bruschi – voto 5

Anche Yulia è stata protagonista della serata, insieme a Jessica. Ormai, è diventata il “bersaglio” numero uno dell’ex cantante dei Gazosa e tra le due non sono mancate parole forti. Neanche il faccia a faccia in mistery è riuscito a mitigare le loro beghe; tuttavia, una questione rimane poco chiara: quale è la vera ragione dei loro attriti? Per il momento, pare pura antipatia.

Ilaria Galassi, Pamela Petrarolo ed Eleonora Cecere – voto 7.5

Finalmente hanno tirato fuori il carattere. Dopo settimane di dirette segnate da un eccesso di “perbenismo”, in cui il trio di Non è la Rai ha cercato di archiviare le beghe settimanali con la classica frase: “Adesso abbiamo risolto”, questa volta hanno rivelato apertamente ciò che realmente pensano. Così, si sono schierate duramente contro Jessica e non si sono risparmiate (per fortuna). Speriamo continuino in questo modo, perché il pubblico premia la schiettezza.

Luca Calvani – voto 6.5

Finalmente, in prima serata, è stato l’unico tra gli inquilini (oltre le Non è la Rai e Iago) a esprimere apertamente ciò che pensa. Senza filtri né esitazioni, ha affermato che lo scontro tra Yulia e Jessica sembra divertire quest'ultima, almeno dal punto di vista delle dinamiche del gioco. Luca Calvani: vox populi.

Shaila Gatta - voto 6

Ha tirato troppo la corda? Probabilmente si. Prima Javier, poi Lorenzo, poi di nuovo Javier e poi ancora Lorenzo. Adesso, finalmente (si spera), sembra essersi schiarita le idee: Lorenzo è soltanto un amico, mentre Javier le interessa. Insomma, meglio tardi che mai. Ci auguriamo soltanto che sia davvero così e che nella prossima puntata non si ritorni al punto di partenza.

Amanda Lecciso – voto 6.5

È entrata come la sorella di Loredana Lecciso e non come Amanda. Non è un caso che sia stata proprio la sorella ad accompagnarla nella Casa del Grande Fratello; tuttavia, nonostante non sia tra le concorrenti che creano più dinamiche nel reality, è un punto di riferimento per i compagni di avventura. Nella puntata di ieri, si è lasciata andare al racconto del suo passato, ma soprattutto ha aperto il suo cuore, confessando quanto senta la mancanza del suo ex marito. Proprio quest’ultimo ha voluto fare ingresso nel reality per farle una sorpresa insieme al loro figlio Ninni. Nonostante non sia una protagonista assoluta, il pubblico ha deciso di salvarla e, per il momento, va bene così.

Clarissa Burt – voto 7

Anche Clarissa, come Amanda, ha aperto il suo cuore. Con molta tenerezza ha raccontato del suo grande amore per Massimo Troisi. Un momento molto intimo e personale, durante il quale l’attrice ha confessato il suo più grande rimpianto: non essere riuscita a parlargli un'ultima volta prima della sua scomparsa.

È proprio lei la prima eliminata di questa edizione ed è unperché è stata un gran concorrente e ha donato tanto alla Casa e ai compagni d’avventura.

Per il sesto appuntamento con il prime time, il reality lunedì sera ha registrato il 16.5% di share.