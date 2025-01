Grande Fratello 2024, le pagelle: l’incoerenza di Ilaria Galassi, l’eliminazione di Helena Prestes

Ascolta ora 00:00 00:00

Ieri sera, lunedì 13 gennaio, è andata in onda su Canale 5 la ventiduesima puntata del Grande Fratello. A condurre il “papà” di tutti i reality, per il sesto anno consecutivo, Alfonso Signorini. Helena Prestes è stata definitivamente eliminata dal gioco. Quattro i concorrenti in nomination: Amanda Lecciso, Bernardo Cherubini, Lorenzo Spolverato e Maxime Mbanda. Alla chiusura del televoto, nella prossima puntata, i due concorrenti più votati otterranno l’immunità. Ecco le pagelle della ventiduesima serata.

Ilaria Galassi – voto 4

Alla domanda di Alfonso Signorini su chi preferirebbe che lasciasse la Casa, lei risponde: “Io perché mi vergogno di quello che è successo” (riferendosi all’accesa discussione avuta con Helena). A questo punto la domanda sorge spontanea: perché non ha abbandonato la Casa nella scorsa puntata, proprio come ha fatto Jessica? Qualcosa non quadra. A dimostrazione di tanta contraddizione, il pubblico decide di salvarla e lei appare felice e incredula. Ma come? Non voleva uscire?

Zeudi Di Palma – voto 5

Una delle concorrenti che abbiamo conosciuto di meno in questa edizione, salvo una breve frequentazione con Helena. L’ex Miss Italia, nella puntata di ieri sera, è stata protagonista di una pagina del reality in cui si è raccontata, condividendo con il pubblico una parte del suo passato. A rendere l’occasione ancora più speciale, la sorpresa della mamma Maria Rosaria, che è arrivata per abbracciarla e darle il suo sostegno in questa esperienza. Tutto bellissimo, ma di Zeudi – se non fosse stato per il blocco dedicatole ieri sera – non avremmo saputo nulla. Speriamo che la visita della mamma, possa essere per lei uno stimolo a mettersi maggiormente in gioco.

Lorenzo Spolverato – voto 7

Lo abbiamo “criticato” e abbiamo dubitato di lui, ma forse è giunto il momento di ricredersi. Nonostante le difficoltà iniziali, Lorenzo ha dimostrato di tenere davvero a Shaila, costruendo con lei un legame profondo. Se a questo aggiungiamo che pare avere lasciato da parte le scenate hollywoodiane, diciamo che potrebbe essere sulla retta via.

Luca Calvani – voto 5

Il pubblico lo salva al televoto, ma subito dopo, è protagonista di un faccia a faccia con Jessica Morlacchi dal quale non ne esce affatto bene. Diciamoci la verità, l’attore era perfettamente consapevole di piacere all’ex cantante dei Gazosa e non ha fatto nulla per disinnescare. Morale della favola? Ha finito per illuderla e non ha fatto una gran bella figura.

Helena Prestes – voto 7.5

Dopo la sfuriata che l’ha vista protagonista insieme a Jessica, Helena fa dietrofront. Così, in puntata, come ogni buon concorrente che si rispetti, rivela – dopo aver chiesto scusa la scorsa settimana – di sperare in un incontro pacifico con la sua “acerrima nemica” (Jessica Morlacchi). Non solo: prima di salutarla, arriva persino ad abbracciarla, confessando che le manca. Insomma, almeno le va riconosciuto il merito di aver chiesto scusa per il terribile episodio del bollitore. Troppo altalenante, forse incapace di costruire rapporti solidi, ma sicuramente una grande concorrente. Alla fine, il pubblico ha deciso di eliminarla e tutti noi adesso ci chiediamo: come sarà questo Grande Fratello senza Helena, personaggio controverso, ma fondamentale per le dinamiche di questa edizione? Proprio per questo – episodio del bollitore a parte – merita un voto sopra la sufficienza.

Shaila Gatta – voto 6.5

Protagonista al televoto nel duello finale contro Helena, Shaila ne esce vittoriosa. Il motivo? L’avere avuto come avversaria Helena, un personaggio che il pubblico aveva ormai bocciato dopo l’episodio del bollitore. Che dire, Shaila, è una grande protagonista di questa edizione e alla fine il pubblico l’ha premiata.

Tuttavia, resta da capire se il suo trionfo al televoto sia un riconoscimento per lei o piuttosto il risultato del desiderio di eliminare Helena; osservando le percentuali, sembra prevalere la seconda ipotesi, ma la strada è ancora lunga.

Per il ventiduesimo appuntamento con il prime time, il reality ieri sera ha registrato il 17% di share.