Grande Fratello 2024, le pagelle: il passato di Lorenzo Spolverato, l’indifferenza di Javier Martinez

I punti chiave I Concorrenti del Grande Fratello

Ieri sera, lunedì 30 dicembre, è andata in onda su Canale 5 la ventesima puntata del Grande Fratello. A condurre il “papà” di tutti i reality, per il sesto anno consecutivo, Alfonso Signorini, affiancato dalla giornalista e vicedirettrice del TG5, Cesara Buonamici e dall’ex concorrente del reality, Beatrice Luzzi. Rebecca Staffelli, invece, raccoglierà i commenti dei telespettatori da casa e leggerà in diretta quelli più divertenti. Le Monsè sono state definitivamente eliminate. Quattro i concorrenti in nomination: Bernardo Cherubini, Shaila Gatta, Helena Prestes e Stefania Orlando. Alla chiusura del televoto, nella prossima puntata, i due preferiti otterranno l’immunità, ma dovranno anche compiere una scelta non facile.

Ecco le pagelle della ventesima serata.

Le Monsè – voto 6.5

La coppia meno amata della Casa del Grande Fratello? Senza dubbio Perla e Maria. In pochissimo tempo, le due concorrenti sono diventate il bersaglio principale degli altri inquilini, con particolare accanimento da parte delle Non è la Rai, che non hanno risparmiato loro critiche di ogni genere. Sin dal loro ingresso, il clima nei loro confronti è sembrato condizionato da evidenti pregiudizi. Durante l’ultima puntata, Maria ha perso la pazienza, lasciandosi andare a confidenze personali risalenti al periodo precedente al suo ingresso nella Casa. Se da un lato il gesto può essere giudicato poco elegante, dall’altro è comprensibile: Pamela e Ilaria, infatti, si sono spinte oltre, esprimendo commenti davvero poco carini. Come sottolinea Spolverato, sarebbe importante riconoscere che anche Perla, nonostante la sua giovane età, ha il diritto di esprimersi e di far sentire la propria voce. Alla fine, vengono eliminate dal pubblico al televoto; un vero peccato, avrebbero potuto regalare altre “perle”.

Non è la Rai – voto 4

No comment. Le "Non è la Rai" hanno dimostrato fin dal primo momento che il pettegolezzo è la loro “arma” preferita, ma questa settimana hanno davvero superato ogni limite. Non solo hanno lanciato frecciate velenose contro le Monsè, ma in puntata si sono lamentate delle rivelazioni di Maria, che ha deciso di rispondere alle provocazioni svelando dettagli sulle richieste di medici e chirurghi del duo. Come se non bastasse, Ilaria ha rincarato la dose con un siparietto imbarazzante, alzandosi per andare accanto alla Monsè e mettendo in scena un’imitazione tanto inutile quanto di cattivo gusto. Anche meno. Nel frattempo, Pamela ha deciso di abbandonare la Casa per motivi personali, una scelta che merita solo rispetto e comprensione. Su questo, nulla da aggiungere.

Alfonso D’Apice – voto 8

Un bravissimo ragazzo, segnato da un passato pieno di dolore. Durante la puntata di ieri sera, Alfonso ha condiviso una parte intima della sua storia, parlando della profonda sofferenza legata alla perdita del padre, scomparso tragicamente nella notte di Capodanno di 14 anni fa. In questo momento così delicato, il sostegno della madre Maria si è rivelato fondamentale: con la sua vicinanza, gli ha offerto forza e conforto, mostrando il legame straordinario che li unisce. Che dire di Alfonso? È un ragazzo perbene, con i piedi per terra e un animo sensibile. Non possiamo che augurarci di vederlo arrivare fino alla fine del suo percorso all’interno del reality, perché lo merita davvero.

Javier Martienz – voto 4

“Javier, sei una delusione”. Con queste parole, Cesara Buonamici ha sintetizzato il pensiero di gran parte del pubblico. Il pallavolista sembra aver smarrito completamente la rotta, dimenticando il motivo principale che lo ha portato nella Casa del Grande Fratello: farsi conoscere. Come sottolineato con acume da Cesara Buonamici, Javier appare totalmente disinteressato a ciò che lo circonda, come se fosse più impegnato a inseguire corteggiamenti insensati che, puntualmente, si rivelano solo clamorosi buchi nell’acqua. Sarebbe forse il momento di rivedere le priorità e dare una svolta al suo percorso, prima che sia troppo tardi.

Lorenzo Spolverato – voto 8

Finalmente un po’ di chiarezza. Dopo settimane di dubbi e incertezze, Lorenzo sembra essersi liberato di un macigno, rivelando ciò che realmente lo frena nel rapporto con Shaila. Durante la settimana, ha deciso di aprirsi completamente, raccontando il suo passato tormentato, segnato dall’ingresso in brutte compagnie che hanno lasciato cicatrici profonde nella sua vita. A rendere il momento ancora più toccante è stata l’emozionante telefonata della mamma Cristina, che ha voluto offrirgli il suo pieno sostegno. Con parole piene d’amore e incoraggiamento, gli ha ricordato l’importanza di amare, nonostante il dolore e le difficoltà che continuano a pesare sul suo animo. Un gesto che ha toccato profondamente Lorenzo e chiunque abbia ascoltato.

Helena Prestes – voto 5

Dopo Lorenzo e Javier, sembra che nemmeno Zeudi sia la scelta giusta per Helena. Nonostante l’entusiasmo iniziale della modella per la forte intesa con l’ex Miss Italia, quest'ultima ha finito per baciare Alfonso, ribaltando le aspettative. A quanto pare, l’indecisione di Helena ha fatto vacillare Zeudi, portandola a cambiare rotta.

Forse per la concorrente è arrivato il momento di, lasciando da parte flirt e distrazioni che rischiano di farle perdere di vista i suoi obiettivi.

Per il ventesimo appuntamento con il prime time, il reality ieri sera ha registrato il 18.5% di share.