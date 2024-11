Grande Fratello 2024, le pagelle: il desiderio di fama di Stefano Tediosi, Luca Calvani voce del popolo

Ascolta ora 00:00 00:00

Ieri sera, martedì 12 novembre, è andata in onda su Canale 5 la dodicesima puntata del Grande Fratello. A condurre il “papà” di tutti i reality, per il sesto anno consecutivo, Alfonso Signorini, affiancato dalla giornalista e vicedirettrice del TG5, Cesara Buonamici e dall’ex concorrente del reality, Beatrice Luzzi. Mariavittoria Minghetti e Shaila Gatta sono state le preferite del pubblico. Quattro i concorrenti in nomination: Federica Petagna, Lorenzo Spolverato, Amanda Lecciso e Luca Calvani. Alla chiusura del televoto, il concorrente più votato si garantirà l'immunità nella prossima puntata.

Ecco le pagelle della dodicesima serata.

Luca Calvani – voto 8

Non ne può più. Luca Calvani, vox populi per eccellenza. Senza mezzi termini accusa Shaila e Lorenzo di recitare, non solo nel rapporto tra loro, ma anche nell’amicizia con Alfonso e Federica che in questi giorni hanno avuto le attenzioni del pubblico. Secondo Calvani, infatti, il comportamento della “neo coppia” è pura strategia e, per questo, sbotta in puntata, sostenendo di non poter fare finta di nulla dinanzi a cotanta recitazione. Caro Luca, non sai quanto ti capiamo.

Stefano Tediosi – voto 4

Probabilmente non aspettava altro e l’ingresso al Grande Fratello era già il suo “sogno” quando mesi fa varcò la porta dell’Is Morus Relais insieme agli altri tentatori. Stefano entra nella Casa più spiata d’Italia convinto che Federica stia facendo chiarezza. A dire il vero, l’impressione è che la chiarezza dovrebbe farla lui: è davvero interessato a Federica o alla notorietà che potrebbe arrivare anche grazie alla storia con quest’ultima? L’ingresso al Grande Fratello è il primo segnale di una chiara risposta.

Federica Petagna – voto 6

Da una parte il passato (Alfonso), dall’altra il presente (Stefano); e il futuro? Chi lo sa, lo scopriremo solo vivendo. I popcorn sono già pronti per gli appassionati al triangolo che “non vedono l’ora” di vedere l’ex protagonista di Temptation Island in preda alla confusione. Insomma, dopo Mirko, Perla e Greta, adesso abbiamo Stefano, Alfonso e Federica. Speriamo che non mettano in piedi il medesimo teatrino. Una cosa è certa: a Federica l’ex fidanzato non è indifferente (sarebbe grave il contrario) e, probabilmente, ha ragione il buon Enzo Paolo quando tuona: “si amano ancora”.

Alfonso D’Apice – voto 5

Mentre Federica è convinta di andare per la sua strada e vivere la sua vita senza Alfonso, lui non si arrende. Così, una volta entrato nella Casa del Grande Fratello, il giovane napoletano ha sfruttato ogni singolo momento con l’ex fidanzata, per ricordarle quanto sia cambiato. A questo punto – come ha subito sottolineato il padrone di casa – la domanda è una: Alfonso non poteva pensare in questi 8 anni alla sua eccessiva gelosia? Nel frattempo, ci domandiamo come Alfonso abbia superato la puntata, dopo aver scoperto – in seguito alle “soffiate” di Stefano - dei diversi flirt di Federica.

Enzo Paolo Turchi – voto 7

Dopo settimane di sofferenza, Enzo Paolo ha deciso di abbandonare definitivamente il Grande Fratello. Il motivo? Il ballerino e coreografo dei nostri cuori non ne poteva più: sentiva fortemente la mancanza della famiglia. D’altronde ce lo aspettavamo, dal momento che in queste settimane non lo ha mai nascosto. È un vero peccato che abbia abbandonato il reality, è una grande perdita e mancherà ai concorrenti in Casa, tanto quanto al pubblico che ha imparato ad amarlo.

Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato – voto 4

La storia tra Lorenzo e Shaila è amore o pura strategia? Per alcuni concorrenti stanno recitando un copione, per la maggior parte del pubblico, invece, è amore. Nel frattempo, loro continuano ad “amoreggiare” in ogni angolo della Casa; certo è che stanno ben attenti ad essere sempre a favore di telecamere. D’altronde, “video manent” e loro sanno bene come comportarsi per ottenere clip in puntata. L’esagerazione è la loro parola d’ordine.

Mariavittoria Minghetti – voto 8

Protagonista della serata di ieri sera, Mariavittoria ha ricevuto un’importante sorpresa: la visita della mamma Maria Teresa con la quale ha avuto un rapporto molto burrascoso. In queste settimane, infatti, la concorrente ha raccontato le difficoltà avute nel doversi relazionare con la madre dalla quale pare non aver mai ricevuto un abbraccio. Tuttavia, grazie al Grande Fratello, Mariavittoria ha potuto avere un confronto con lei e, soprattutto, ha potuto ricevere quell’abbraccio che tanto desiderava.

Insomma, una bella pagina del reality che ribadisce quanto Mariavittoria sia una– inaspettatamente -di questa edizione; non è un caso che sia stata la preferita del pubblico (insieme a Shaila) al televoto.

Per l'undicesimo appuntamento con il prime time, il reality ieri sera ha registrato il 17.9% di share.