Beatrice Luzzi è la nuova opinionista del Grande Fratello

Ormai ci siamo: Grande Fratello sta per ritornare e manca davvero pochissimo all’inizio della diciottesima edizione del papà di tutti i reality. A partire da lunedì 16 settembre, la casa più spiata d’Italia tornerà a fare compagnia al pubblico di Canale 5 e sono numerose le novità all’orizzonte. Proprio nelle scorse ore, è stata annunciata direttamente nello studio di Silvia Toffanin, durante la prima puntata di Verissimo, il nome della nuova opinionista: Beatrice Luzzi. Una scelta che ha mandato in visibilio gli affezionati al reality, considerando che l’ex Eva Bonelli di Vivere, soltanto un anno fa, ha varcato la Porta Rossa della Casa di Cinecittà, contraddistinguendosi per il suo carattere forte e per la sua schiettezza.

L’annuncio di Cesara Buonamici

Ospite della prima puntata della nuova stagione di Verissimo, Cesara Buonamici ha svelato come ha vissuto lo scorso anno il ruolo di opinionista affidatele accanto ad Alfonso Signorini. Un’esperienza che le è piaciuta molto, dal momento che si sta già preparando al grande ritorno al Grande Fratello. La vicedirettrice del TG5, infatti, sarà nuovamente opinionista del reality, ma – come anticipato – non da sola.

“Mi sono molto divertita con Alfonso, è spiritoso, quando poi sono entrata nel meccanismo me lo sono goduto ancora di più”, ha rivelato Cesara Buonamici a proposito della scorsa edizione del reality di Canale 5. Poi, sul ruolo affidato a Beatrice Luzzi, ha commentato: “È una buona idea perché lei ha vissuto intensamente la casa e può raccontare e spiegare cosa succede nella testa degli inquilini in questa situazione che non è così 'normale', soprattutto quando dura settimane e mesi”. E ancora: “Chi meglio di lei può raccontarci cosa succede nella mente degli inquilini del Grande Fratello, è stata la vincitrice morale della scorsa edizione”. Infine, ha concluso: “Mi aspetto che ci sveli, che avrà il tempo per dirci cosa succede tra quelle mura”.

I concorrenti ufficiali del Grande Fratello

Già da diverse settimane, circolano diversi rumors sui concorrenti della diciottesima edizione del Grande Fratello. Al momento, i nomi confermati direttamente dal reality sono quelli di Ilaria Galassi, Pamela Petrarolo ed Eleonora Cecere – ex volti di Non è la Rai - che parteciperanno come unico concorrente; Jessica Morlacchi, cantante di origine romane, diventata famosa insieme al gruppo di cui ha fatto parte, i Gazosa. Spazio anche a Luca Calvani, attore italiano e noto per i suoi ruoli in Un posto al sole, Don Matteo e Carabinieri. Clayton Norcross, attore americano conosciuto nel nostro Paese, soprattutto per aver interpretato Thorne Forrester in Beautiful.

Nel 2005, inoltre, Norcross, aveva partecipato al reality italiano La Fattoria e, infine (per il momento),, noto al pubblico per la sua recente partecipazione a Temptation Island.