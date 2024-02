Grande Fratello, Giuseppe Garibaldi lascia (di nuovo) la Casa: cos'è successo

Brutte notizie per Giuseppe Garibaldi al Grande Fratello. Il giovane calabrese, in queste ultime ore, è stato colto da un nuovo malore tanto che è uscito temporaneamente dalla Casa di Cinecittà per sottoporsi ad alcuni accertamenti medici. Soltanto una decina di giorni fa, il concorrente del reality di Canale 5 guidato da Alfonso Signorini era stato poco bene. Garibaldi, infatti, era stato improvvisamente colpito da un malore che aveva fatto preoccupare molto i suoi compagni d’avventura.

Giuseppe Garibaldi, fuori dalla Casa per controlli medici

A distanza di poco più di una settimana, Giuseppe è tornato a stare male e così, è uscito dalla Casa. Tutto sarebbe accaduto ieri pomeriggio, 13 febbraio, quando Grecia Colmenares e Stefano Miele erano in camera a chiacchierare e la loro conversazione è stata interrotta dall’attrice di Topazio che ha affermato: “In bagno c’è qualcuno che non sta bene”. Poi, rivolgendosi agli autori, la Colmenares ha aggiunto: “Grande sorella, in bagno stanno vomitando”.

È a quel punto che Stefano si è recato in giardino dagli altri compagni d’avventura, dove ha chiamato in disparte Anita Olivieri (grande amica di Giuseppe): “Amore ti devo parlare, vieni un attimo, Giuseppe non sta bene”. “Ragazzi sta nuovamente male Giuseppe”, ha chiosato la Luzzi. Tutti, dunque, sono accorsi dall’inquilino per accertarsi sulle sue condizioni. Poche ore fa, l’annuncio sui social del Grande Fratello che ha diramato un comunicato: “Giuseppe Garibaldi è uscito temporaneamente dalla Casa del Grande Fratello per sottoporsi ad alcuni accertamenti medici”.

Il malore improvviso

Lo scorso 2 febbraio, all’interno del loft di Cinecittà, i protagonisti di questa edizione hanno vissuto attimi di terrore. Proprio Giuseppe, infatti, si era sentito improvvisamente male. Immediati erano stati gli interventi dei compagni d’avventura, oltre che, naturalmente, del personale medico del reality di Canale 5. Così, Garibaldi era stato portato in ospedale per sottoporsi ad alcuni accertamenti che, per fortuna, non hanno riportato alcuna anomalia. Di fatti, poco dopo, Giuseppe è rientrato in gioco. Adesso, non ci resta altro che attendere per avere aggiornamenti su questa vicenda, nel frattempo, il fratello Nicola ha fatto sapere: “Giuseppe sta bene e l’importante è questo”. Insomma, speriamo che si risolva tutto in fretta.