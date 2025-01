Grande Fratello, intimità tra Javier e Zeudi. Social roventi

Ascolta ora 00:00 00:00

Clima rovente dentro e fuori il Grande Fratello. Nella casa più spiata d’Italia le dinamiche sono in rapida evoluzione, comprese quelle amorose. Con grande sorpresa di molti telespettatori, il rapporto tra Javier Martinez e Zeudi Di Palma si sta rapidamente trasformando e nelle ultime ore sono arrivati importanti aggiornamenti. Nella notte i due concorrenti si sono concessi un momento di chiacchiere a letto, stretti in un dolce abbraccio. Tenerezze che non sono passate inosservate.

Nato quasi per gioco per fare uno scherzo a Helena Prestess e al suo fandom, il rapporto tra i due giovani potrebbe presto diventare qualcosa di estremamente diverso. Il pallavolista argentino sembra letteralmente in tilt, sorpreso dall’alchimia con l’ex Miss Italia. Ed è stato lo sportivo ad ammettere che forse potrebbe cambiare qualcosa nel loro legame.

“Se potrebbe succedere qualcosa tra me e lei? Il discorso è che se mai dovesse essere, con tutti i paletti, io so quanto Zeudi fosse presa da Helena” le parole di Javier. Il riferimento è al rapporto tra le due donne nato all’interno della casa, secondo molti più di un’amicizia. Ma l’eliminazione della Prestess sembra aver messo tutto in discussione, considerando gli sviluppi. Chiacchierando con gli altri inquilini della casa del GF, l’argentino ha aggiunto: “Non so in realtà chi è, non la conosco, non voglio farmi idee sbagliate. Magari mi vede come un fratello maggiore…”.

Javier non s’è sbilanciato, così come Zeudi del resto, ma sui social il dibattito è infuocato.

C’è chi accusa l’ex Miss Italia di aver “tradito” la Prestess per le dinamiche del gioco, ma non mancano i commenti contro lo sportivo, reo di aver sedotto un po’ tutte le donne all’interno della casa (compresa la Prestess). E c’è grande curiosità in vista della puntata di questa sera: Helena, ignara dell’avvicinamento tra i due, potrebbe rientrare come concorrente. Ne vedremo delle belle…