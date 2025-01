Grande fratello, il messaggio in codice di Helena: cosa c'è dietro

L'ingresso al Grande Fratello di Helena Prestes

Come ipotizzato in precedenza, Helena Prestes è tornata nella casa del Grande fratello per il confronto finale con gli ex coinquilini e, come altrettanto prevedibile, non sono mancati i momenti di tensione. Ma c'è un passaggio sul quale i fan di Helena sembrano aver posato la loro attenzione. Ci sarebbe un "messaggio in codice" che la brasiliana avrebbe studiato per essere più chiara possibile senza citare espressamente un altro concorrente. Un vero e proprio massaggio cifrato da parte dell'ex concorrente messo in atto durante la discussione con Lorenzo Spolverato. Ma cosa ha detto Helena uscendo dalla casa?

" Spero che prendi questi soldi e te ne pentirai, secondo me. E viva l'Argentina! Ciao Lorenzo, non me ne frega niente ", parole lapidarie da parte di Helena che nascondono un significato ben preciso. Come ricostruito dai fedeli telespettatori del Grande fratello, infatti, quel "Viva l'Argentina" è stato un chiaro riferimento a Javier Martinez, pallavolista argentino ed eterno "rivale" di Spolverato all'interno della Casa. Perché la brasiliana avrebbe usato un codice cifrato? Le ipotesi degli appassionati riferiscono che sia stato posto un veto all'ex concorrente di non parlare di Martinez, anche se non esistono né conferme e né smentite di questa limitazione. Tuttavia, forse anche per rendere la sua apparizione più intrigante e oggetto di maggiori discussioni nella Casa, come ha sempre fatto anche prima di essere eliminata, ha deciso di studiare questo stratagemma che, evidentemente, ha colpito nel segno.

Ma c'è di più, perché l'ex concorrente avrebbe fatto anche altri riferimenti a Martinez all'interno della discussione, senza mai chiamarlo col suo nome di battesimo o col suo cognome ma "Mariano". Mentre la fanbase di Helena cerca di risolvere il mistero della comunicazione cifrata, c'è un altro dettaglio che non è passato inosservato al pubblico più attento.

Durante un confronto conci sarebbe stato uno scambio di occhiolino tra le due: si tratta dell'ennesima strategia oppure è in corso un riavvicinamento per stringere una inedita alleanza? Con Helena fuori dalla Casa, le dinamiche di gioco cambieranno radicalmente e non è escluso che alcune si formino anche all'esterno, per poi andare a influenzare la permanenza dei concorrenti che ancora ambiscono a vincere i 100mila euro di premio finale. Quelli che, secondo Helena, Lorenzo si pentirà di prendere nel caso vincesse.