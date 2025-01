Grande Fratello, quali sono i "comportamenti sconvenienti" costati l'eliminazione ad Helena

Helena Prestes

Helena Prestes è fuori dal Grande Fratello tra le polemiche. Durante la 22esima puntata dello show condotto da Alfonso Signorini, la concorrente ha dovuto lasciare la Casa dopo aver perso il televoto finale contro l'ex velina Shaila Gatta. Il televoto è stato aperto d'ufficio la settimana precedente per una serie di comportamenti ritenuti sconvenienti e non adeguati per il reality show e insieme alle due donne sono stati mandati davanti al giudizio del pubblico anche Luca Calvani, Ilaria Galassi e Tommaso Franchi.

Nelle ultime settimane i toni si erano parecchio alzati all'interno della Casa, fino ad arrivare a pesanti scontri dialettici ma anche fisici. La famosa "goccia che ha fatto traboccare il vaso" in questo caso è stata rappresentata dal lancio di un bollitore da parte di Helena contro Jessica Morlacchi, eliminata la settimana scorsa. Le due stavano litigando in maniera molto accesa, con insulti ripetuti da parte dell'ex voce dei Gazosa così come capitava sempre più spesso, finché la brasiliana non ha afferrato il piccolo elettrodomestico colmo d'acqua. È stata fermata da altri concorrenti ma è comunque riuscita a compiere il gesto, anche se non ha colpito Morlacchi. " Diventa impossibile e sbagliato che vi confrontiate in modo aggressivo sia nei gesti che nelle parole come nei momenti che tutti quanti abbiamo visto. Il limite per diverse ragioni è stato superato ", ha dichiarato Alfonso Signorini nella puntata numero 21 del programma, annunciando la nomination.

Da cosa è nata una lite così violenta? Da un pezzo di pane. Ebbene sì. Pare che Helena abbia cercato di impedire che un tozzo di pane venisse mangiato da Morlacchi, che a quel punto ha reagito: " Che deficiente, mio Dio. Che imbecille. Non mi levi il pane dalle mani, imbecille. Ma stai zitta che non sai manco com’è fatto il pane. Guardalo bene e mangialo ". A quel punto la brasiliana ha replicato: " Vai a casa. O vado io o vai te perché non ti sopporto ". Da quel momento sono iniziati a volare epiteti irripetibili da parte della Morlacchi e Helena è corsa verso la cucina a recuperare il bollitore per compiere la sua vendetta. Il pubblico si è però più volte schierato da parte della brasiliana, considerata ripetutamente vittima del "branco" e di continue angherie da parte del resto dei concorrenti.

Ma ora lo stesso pubblico l'ha eliminata, anche qui tra le polemiche, perché pare che in tanti abbiano sbagliato a votare, scambiando un televoto in negativo (chi vuoi eliminare?) per uno in positivo (chi vuoi salvare?). Ci sarà un confronto con la Casa nella prossima puntata?