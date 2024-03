Grande Fratello, news e anticipazioni: cosa aspettarsi dalla puntata di stasera

È tutto pronto per un nuovo imperdibile appuntamento con il Grande Fratello. Questa sera, a partire dalle ore 21.30, andrà in onda la 42esima puntata del “papà” di tutti i reality. Alfonso Signorini aprirà le porte della Casa più spiata d’Italia per capire come stanno andando le cose tra gli inquilini i cui animi sembrano scaldarsi sempre di più. Ad affiancarlo, come sempre, in questa avventura l’unica opinionista di questa edizione, Cesara Buonamici; Rebecca Staffelli, invece, raccoglierà e leggerà in diretta i commenti più divertenti e interessanti degli spettatori da casa.

Le anticipazioni della puntata

Aria di tempesta nella Casa di Cinecittà; dopo alcuni giorni di “quiete”, gli inquilini sembrano aver perso un po’ la calma. Così, è di nuovo scontro tra Beatrice Luzzi e Anita Olivieri, soprattutto dopo le accuse che l’attrice ha rivolto alla giovane romana. Allo stesso modo, continuano le incomprensioni di Massimiliano con i compagni d’avventura; primi tra tutti Paolo, Rosy, Grecia e Letizia. Occhi puntati anche sul rapporto tra Anita e Alessio, i due sembrano essere sempre più vicini. Che cosa succederà?

Nel frattempo, Perla sembra essere parecchio turbata dopo il confronto in studio con Mirko Brunetti, decisamente infastidito per l’avvicinamento della Vatiero a Falsone. Alcuni inquilini, inoltre, sembrano essersi schierati dalla parte di Mirko e la giovane salernitana non ha gradito. Fulmini e saette anche tra Greta e Simona Tagli, soprattutto dopo la nomination di quest’ultima ai danni della Rossetti. Ma gli scontri non sono finiti e anche tra Perla e Federico non sembra scorrere buon sangue. E ancora, il televoto che seguirà le nomination di questa sera decreterà il secondo finalista. Infine, grandi emozioni per Federico Massaro che potrà riabbracciare la mamma Carla.

Televoto e nomination

Clima teso in Casa per la diretta di questa sera. Infatti, il televoto della 42esima puntata prevede un’eliminazione. Sette i concorrenti in attesa del verdetto: Federico Massaro, Anita Olivieri, Grecia Colmenares, Greta Rossetti, Letizia Petris, Massimiliano Varrese e Simona Tagli. Secondo i sondaggi, l’inquilina con maggiori preferenze da parte del pubblico potrebbe essere Simona, braccio destro e amica di Beatrice Luzzi; quella meno votata sarebbe – per il momento – Grecia Colmenares. Ancora, però, non è detta l’ultima parola e soltanto questa sera scopriremo la volontà dei telespettatori.