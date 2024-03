Grande Fratello, news e anticipazioni: cosa aspettarsi dalla puntata di stasera

È tutto pronto per un nuovo imperdibile appuntamento con il Grande Fratello. Così, questa sera, a partire dalle ore 21.30, andrà in onda su Canale 5 la 43esima puntata del “papà” di tutti i reality. Alfonso Signorini è pronto a “varcare” la porta rossa per scoprire quali sono gli animi degli inquilini in questi ultimi giorni. In Casa c’è grande fermento per scoprire il secondo finalista di questa edizione che verrà decretato nella puntata di questa sera. Ad affiancare il padrone di casa, come sempre, l’unica opinionista Cesara Buonamici; Rebecca Staffelli, invece, raccoglierà e trasmetterà in diretta i commenti dei telespettatori da casa.

Le anticipazioni della puntata

Come anticipato, in Casa c’è grande attesa per scoprire il secondo finalista. Tuttavia, in questi ultimi giorni, gli occhi sono sicuramente puntati sulla “neo-coppia” di questa edizione. Stiamo parlando di Anita Olivieri e Alessio Falsone. I due, infatti, al termine della scorsa puntata, complice il padrone di casa, hanno trascorso la serata in suite, lasciandosi andare ad un lungo bacio di cui è a conoscenza soltanto Rosy Chin. Il loro avvicinamento, però, pare aver scatenato una certa gelosia da parte di Perla Vatiero che ha notato un certo allontanamento da parte dell’imprenditore tanto da dirlo all’amica Greta.

Riflettori puntati, anche sui “Beabaldi”. Giuseppe Garibaldi e Beatrice Luzzi sembrano essere sempre più vicini. Proprio quest'ultima, inoltre, nutre dei sospettu sull'avvicinamento di Anita a Falsone in vista della finale. E ancora, pare esserci una tregua tra Massimiliano Varrese e Letizia Petris dopo alcune incomprensioni per le nomination ai danni dell’attore. Nel frattempo, prosegue la conoscenza tra Sergio D’Ottavio e Greta Rossetti. Chissà come andrà a finire. Ma le sorprese non sono finite perchè Grecia Colmenares rientrerà in Casa per un confronto con Simona Tagli, dal momento che non le sono piaciute alcune affermazioni.

Televoto e nominaton

Grandi emozioni in Casa per la diretta di questa sera. Infatti, il televoto della 43esima puntata, come anticipato, decreterà il secondo finalista di questa edizione. Quattro i concorrenti in attesa del verdetto: Rosy Chin, Anita Olivieri, Letizia Petris e Paolo Masella. Stando a quanto fino ad ora rivelano i sondaggi, l’inquilina più votata sembrerebbe essere Rosy. Al contrario, invece, il concorrente meno votato sarebbe proprio Paolo. Inutile dire, naturalmente, che per scoprire la decisione definitiva dei telespettatori occorrerà attendere la puntata di questa sera. Fino alla fine non è detta l’ultima parola, tutto può succedere.