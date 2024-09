Grande Fratello, news e anticipazioni: cosa aspettarsi dalla puntata di stasera

Ascolta ora 00:00 00:00

Ormai ci siamo: è tutto pronto per la quinta puntata del Grande Fratello. Questa sera, lunedì 30 settembre, a partire dalle 21.30, torna su Canale 5 l’appuntamento con il “papà” di tutti i reality che, giunto alla sua diciottesima edizione, è tornato a tenere compagnia ai suoi fedelissimi telespettatori. A fare gli onori di casa, per il sesto anno consecutivo, Alfonso Signorini che “varcherà” la porta rossa per scoprire le sensazioni degli inquilini ad una settimana dall’inizio di questa avventura. Ad affiancarlo, le due opinioniste di questa edizione, la giornalista e vicedirettrice del TG5 Cesara Buonamici e l’ex concorrente del reality, Beatrice Luzzi. In studio anche Rebecca Staffelli, la voce social della trasmissione, che raccoglierà i commenti dei telespettatori da casa e leggerà in diretta quelli più divertenti.

Le anticipazioni della puntata

Sono trascorse due settimane dall’inizio del reality, ma ormai i concorrenti sembrano essere entrati nel vivo delle dinamiche del gioco. Così, tra tensioni e prime complicità, questa sera ci aspetta un appuntamento scoppiettante. Negli ultimi giorni, la crescente vicinanza tra Giglio e Yulia ha scatenato una dura reazione da parte di Jessica. La cantante dei Gazosa, infatti, infatuata dal parrucchiere di Reggio Emilia, è rimasta ferita tanto da non riuscire a trattenere la sua gelosia. Tuttavia, dal canto di Luca, la loro è solo una bellissima amicizia.

Continua l’intesa tra Helena Prestes e Lorenzo Sploverato; i due sono sempre più vicini. Per la modella questa sera si preannunciano grandi emozioni: Helena aprirà il suo cuore, condividendo il racconto delle difficoltà vissute nella sua famiglia e nel corso della sua infanzia complicata trascorsa nelle favelas brasiliane. Infine, grandi emozioni anche per Shaila Gatta che avrà la possibilità di riabbracciare la sua amata mamma Luisa.

Televoto e nomination

Niente paura per il televoto di questa sera. Per questa puntata, infatti, i nostri inquilini sono salvi; tuttavia, si conoscerà il nome del primo vero candidato all’eliminazione di giovedì prossimo. Quattro i concorrenti finiti in nomination: Iago García, Amanda Lecciso, Helena Prestes e Shaila Gatta. Secondo i sondaggi, l’inquilino con maggiori preferenze da parte del pubblico potrebbe essere Iago García; quella meno votata sarebbe, invece, Amanda Lecciso. Ancora, però, non è detta l’ultima parola e soltanto questa sera scopriremo la volontà dei telespettatori.