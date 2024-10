Grande Fratello, news e anticipazioni: cosa aspettarsi dalla puntata di stasera

Ascolta ora 00:00 00:00

Ci siamo. È tutto pronto per la sesta puntata del Grande Fratello. Questa sera, a partire dalle 21.30, torna su Canale 5 l’appuntamento con il “papà” di tutti i reality che, giunto alla sua diciottesima edizione, tornerà a tenere compagnia al pubblico fedelissimo al programma. A fare gli onori di casa, per il sesto anno consecutivo, Alfonso Signorini che “varcherà” la porta rossa per scoprire come sono gli animi degli inquilini dopo più di venti giorni dall’inizio di questa avventura. Ad affiancarlo, le due opinioniste di questa edizione, la giornalista e vicedirettrice del TG5 Cesara Buonamici e l’ex concorrente del reality, Beatrice Luzzi. In studio anche Rebecca Staffelli, la voce social della trasmissione, che raccoglierà i commenti dei telespettatori da casa e leggerà in diretta quelli più divertenti.

Le anticipazioni della puntata

Un piatto ricco di sorprese è quello che ci attende per il sesto appuntamento con il reality. Sarà una puntata carica di emozioni per Clarissa Burt che aprirà il suo cuore ai telespettatori, raccontando il profondo e indimenticabile amore che l’ha unita al grande Massimo Troisi. Un sentimento che, nonostante il tempo trascorso, continua a essere per lei fonte di sofferenza. Grandi emozioni anche per Amanda Lecciso che sarà la protagonista di una sorpresa; sicuramente quello che le servirà per stemperare la tensione per le nomination che la vedono coinvolta.

E ancora, in questi giorni, Enzo Paolo Turchi e gli altri inquilini (a loro insaputa) hanno lavorato a un regalo speciale in vista del compleanno di Carmen Russo. Quest’ultima, infatti, sarà in puntata e farà una sorpresa al marito Enzo Paolo. Infine, riflettori puntati sulla complicità tra Helena, Lorenzo, Shaila e Javier. In particolare, il comportamento dell’ex velina di Striscia la Notizia sta facendo discutere alcuni inquilini che la accusano di ambiguità.

Televoto e nomination

Clima teso in Casa per il verdetto del televoto di questa sera. Nel corso della puntata, uno degli inquilini dovrà definitivamente abbandonare il reality, essendo di fatto il primo eliminato di questa edizione e rinunciando definitivamente alla vittoria. Quattro i concorrenti in attesa del risultato: Amanda Lecciso, Clarissa Burt, Mariavittoria Minghetti e Iago García. Secondo i sondaggi, l’inquilino con maggiori preferenze da parte del pubblico potrebbe essere Iago.

Al contrario, chi rischierebbe la permanenza nel reality sarebbero Amanda o Clarissa. Naturalmente, è ancora tutto da decidere e, soltanto durante la diretta, scopriremo il primo eliminato di questa edizione del Grande Fratello.