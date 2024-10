Grande Fratello, il "quadrilatero amoroso" e le nomination: cosa aspettarsi dalla puntata di stasera

Ascolta ora 00:00 00:00

È tutto pronto per la settima puntata del Grande Fratello. Questa sera, a partire dalle 21.30, torna su Canale 5 l’appuntamento con il “papà” di tutti i reality, giunto alla sua diciottesima edizione. A fare gli onori di casa, per il sesto anno consecutivo, Alfonso Signorini che “varcherà” la porta rossa per approfondire al meglio le dinamiche innescatesi in questi giorni nella Casa più spiata d’Italia.

Le anticipazioni della puntata

Fa sempre più discutere il “quadrilatero” amoroso più famoso del momento. Stiamo parlando di Shaila, Javier, Lorenzo ed Helena. Quest’ultima pare aver preso le distanze da Spolverato, esattamente come l’ex velina di Striscia la Notizia sembra aver capito che Martinez non sia l’uomo adatto a lei. Sarà la giusta occasione per un riavvicinamento tra Shaila e Lorenzo? Probabilmente no, considerando che la giovane ballerina ha confessato di non riuscire a fidarsi di lui, seppur particolarmente attratta.

Grandi emozioni in vista per Javier. Il pallavolista è pronto ad aprire il suo cuore, affrontando il racconto del suo passato. A soli 12 anni ha perso la mamma e ha scelto di dedicarsi completamente all’amore per la pallavolo come “antidoto” al suo profondo dolore. Nel frattempo, continuano le tensioni tra Iago e Lorenzo e tra Yulia e Jessica. Infine, un colpo di scena per Enzo Paolo Turchi.

Televoto e nomination

Niente paura per il televoto di questa sera. Per questa puntata, infatti, i nostri inquilini sono salvi; tuttavia, alla chiusura del televoto, i due concorrenti più votati saranno immuni e avranno nelle proprie mani il destino degli altri. Quattro i concorrenti finiti in nomination: Iago García, Mariavittoria Minghetti, Clayton Norcross e Yulia Bruschi.

Secondo i sondaggi, l’inquilino con maggiori preferenze da parte del pubblico potrebbe essere Iago García; quello meno votato sarebbe, invece, Clayton Norcross. Ancora, però, non è detta l’ultima parola e soltanto questa sera scopriremo la volontà dei telespettatori.