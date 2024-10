Grande Fratello, news e anticipazioni: cosa aspettarsi dalla puntata di stasera

Ascolta ora 00:00 00:00

È tutto pronto per l’ottava puntata del Grande Fratello. Questa sera, a partire dalle 21.30, torna su Canale 5 l’appuntamento con il “papà” di tutti i reality, giunto alla sua diciottesima edizione. A fare gli onori di casa, per il sesto anno consecutivo, Alfonso Signorini che “varcherà” la porta rossa per approfondire al meglio le dinamiche innescatesi in questi giorni nella Casa più spiata d’Italia. Ad affiancarlo, le due opinioniste di questa edizione, la giornalista e vicedirettrice del TG5 Cesara Buonamici e l’ex concorrente del reality, Beatrice Luzzi. In studio anche Rebecca Staffelli, la voce social della trasmissione, che raccoglierà i commenti dei telespettatori da casa e leggerà in diretta quelli più divertenti.

Le anticipazioni della puntata

Riflettori puntati su Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo. Nella scorsa puntata, il ballerino e coreografo aveva svelato di essere in crisi nel rapporto con la moglie, sorprendendo il pubblico; adesso, dopo aver trascorso una settimana nella Casa più spiata d’Italia insieme a Carmen Russo, vediamo come stanno andando le cose. Negli ultimi giorni, inoltre, Enzo Paolo ha vissuto un momento di gelosia per via delle attenzioni che Clayton Norcross ha rivolto a sua moglie Carmen. Nonostante questo, i suoi dubbi sul loro rapporto di coppia rimangono irrisolti. Cosa accadrà tra loro? Carmen lascerà la Casa da sola o Enzo Paolo deciderà di seguirla?

Continua a far discutere il “quadrilatero” amoroso più famoso del momento. Stiamo parlando di Shaila, Javier, Lorenzo ed Helena. Nonostante nella scorsa puntata, Shaila sembrava aver preso le distanze da Javier, così come Helena da Lorenzo, sembrerebbe esserci un riavvicinamento. Come si sta evolvendo, invece, il rapporto di Mariavittoria e Tommaso? Infine, grandi emozioni in vista per le ragazze di Non è la Rai. Eleonora Cecere riceverà una visita speciale dalle sue figlie, mentre per Ilaria Galassi ci sarà una sorpresa da parte della signora Ausilia, una signora ultranovantenne di cui si è occupata con affetto.

Televoto e nomination

Clima teso in Casa per il verdetto del televoto di questa sera. Nel corso della puntata, uno degli inquilini dovrà definitivamente abbandonare il reality, essendo di fatto il secondo eliminato di questa edizione e rinunciando definitivamente alla vittoria. Sei i concorrenti in attesa del risultato: Amanda Lecciso, Helena Prestes, Tommaso Franchi, Yulia Bruschi, Clayton Norcross e Michael Castorino. Secondo i sondaggi, l’inquilina con maggiori preferenze da parte del pubblico potrebbe essere Helena.

Al contrario, chi rischierebbe la permanenza nel reality sarebbe Michael. Naturalmente, è ancora tutto da decidere e, soltanto durante la diretta, scopriremo il secondo eliminato di questa edizione del Grande Fratello.