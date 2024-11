Grande Fratello, news e anticipazioni: cosa aspettarsi dalla puntata di questa sera

Ascolta ora 00:00 00:00

È tutto pronto per la tredicesima puntata del Grande Fratello. Questa sera, a partire dalle 21.30, torna su Canale 5 l’appuntamento con il “papà” di tutti i reality, giunto alla sua diciottesima edizione. A fare gli onori di casa, per il sesto anno consecutivo, Alfonso Signorini che “varcherà” la porta rossa per scoprire come sono gli animi degli inquilini della Casa più spiata d’Italia, soprattutto dopo l’ingresso di Stefano Tediosi. Ad affiancarlo, le due opinioniste di questa edizione, la giornalista e vicedirettrice del TG5 Cesara Buonamici e l’ex concorrente del reality, Beatrice Luzzi. In studio anche Rebecca Staffelli, la voce social della trasmissione, che raccoglierà i commenti dei telespettatori da casa e leggerà in diretta quelli più divertenti.

Le anticipazioni della puntata

Riflettori puntati sul triangolo Alfonso, Federica e Stefano. Dopo l’ingresso di quest’ultimo, gli equilibri nella Casa più spiata d’Italia sono cambiati. In particolare, l’ex tentatore di Temptation Island ha scoperto del bacio tra la Petagna e D’Apice prima del suo ingresso e sembrerebbe non averla presa affatto bene. Nel frattempo, continuano gli scontri tra Alfonso e Stefano. Come se non bastasse, il triangolo amoroso si complica ulteriormente con un colpo di scena inaspettato. Federica, infatti, si troverà di fronte a una nuova sfida: l’arrivo di un terzo “pretendente” che, dopo l’esperienza all’Is Morus Relais, rivendicherebbe un ruolo nella sua vita.

E ancora, sembrerebbero esserci i primi dissapori nella storia più discussa di questa edizione del reality, quella tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato. Il motivo? La forte gelosia da parte di entrambi che pare generare delle incomprensioni. Nel frattempo, aleggia nell’aria l’ipotesi di un avvicinamento tra Helena Prestes e Javier Martinez. Infine, grandi emozioni per Yulia Bruschi che potrà riabbracciare la mamma Daiami.

Televoto e nomination

Niente paura per il televoto di questa sera. Per questa puntata, infatti, i nostri inquilini sono salvi; tuttavia, alla chiusura del televoto, il concorrente più votato otterrà l’immunità. Quattro i concorrenti finiti in nomination: Federica Petagna, Amanda Lecciso, Lorenzo Spolverato e Luca Calvani. Secondo i sondaggi, l’inquilino con maggiori preferenze da parte del pubblico potrebbe essere Luca, subito dopo di lui Lorenzo; quella meno votata sarebbe, invece, Federica. Ancora, però, non è detta l’ultima parola e soltanto questa sera scopriremo la volontà dei telespettatori.