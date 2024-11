Grande Fratello, news e anticipazioni: cosa aspettarsi dalla puntata di questa sera

Ascolta ora 00:00 00:00

È tutto pronto per la quindicesima puntata del Grande Fratello. Questa sera, a partire dalle 21.30, torna su Canale 5 l’appuntamento con il “papà” di tutti i reality, giunto alla sua diciottesima edizione e, questa volta, in onda il sabato sera. A fare gli onori di casa, per il sesto anno consecutivo, Alfonso Signorini che “varcherà” la porta rossa per scoprire come sono gli animi degli inquilini, soprattutto dopo la “separazione” delle coppie della Casa, costrette a vivere per qualche giorno distanti. Ad affiancarlo, le due opinioniste di questa edizione, la giornalista e vicedirettrice del TG5 Cesara Buonamici e l’ex concorrente del reality, Beatrice Luzzi. In studio anche Rebecca Staffelli, la voce social della trasmissione, che raccoglierà i commenti dei telespettatori da casa e leggerà in diretta quelli più divertenti.

Le anticipazioni della puntata

Continua l’affaire Federica, Alfonso, Stefano; se, infatti, l’ex protagonista di Temptation Island, nella scorsa puntata, aveva rivelato di volersi concentrare sul rapporto con Alfonso, adesso, le cose sembrano essere cambiate. Probabilmente, la distanza dal suo ex l’avrà fatta riflettere. Chissà come si evolverà la situazione considerando che, nel frattempo, prosegue il gioco delle coppie. Questa sera, infatti, i 5 concorrenti “confinati” nel Tugurio avranno l’opportunità di rientrare in Casa per riunirsi ai loro partner. Tuttavia, il percorso sarà tutt'altro che semplice e non tutti riusciranno a raggiungere il traguardo.

Colpo di scena per le Non è la Rai: Pamela Petrarolo e Ilaria Galassi, fino a questo momento in corsa per la finale come unico concorrente, verranno ufficialmente divise e gareggeranno per il montepremi separatamente. Come reagiranno? Infine, una sorpresa per Tommaso e una per Helena che potrà riabbracciare l’amica Dayane Mello.

Televoto e nomination

Niente paura per il televoto di questa sera. Per questa puntata, infatti, i nostri inquilini sono salvi; tuttavia, alla chiusura del televoto, il concorrente più votato otterrà l’immunità. Sei i concorrenti finiti in nomination: Lorenzo Spolverato, Stefano Tediosi, Helena Prestes, Amanda Lecciso, Shaila Gatta e Luca Calvani.

Secondo i sondaggi, l’inquilino con maggiori preferenze da parte del pubblico potrebbe essere Helena, subito dopo di lei Luca; quella meno votata sarebbe, invece, Amanda. Ancora, però, non è detta l’ultima parola e soltanto questa sera scopriremo la volontà dei telespettatori.