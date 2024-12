Grande Fratello, news e anticipazioni: cosa aspettarsi dalla puntata di questa sera

È tutto pronto per la diciannovesima puntata del Grande Fratello. Dopo una settimana di “pausa”, questa sera, a partire dalle 21.30, torna su Canale 5 l’appuntamento con il “papà” di tutti i reality, giunto alla sua diciottesima edizione. A fare gli onori di casa, per il sesto anno consecutivo, Alfonso Signorini che “varcherà” la porta rossa per affrontare con gli inquilini le tematiche “scoppiettanti” di questi ultimi giorni. Ad affiancarlo, le due opinioniste di questa edizione, la giornalista e vicedirettrice del TG5 Cesara Buonamici e l’ex concorrente del reality, Beatrice Luzzi. In studio anche Rebecca Staffelli, la voce social della trasmissione, che raccoglierà i commenti dei telespettatori da casa e leggerà in diretta quelli più divertenti.

Le anticipazioni della puntata

Nonostante il Natale sia alle porte, in Casa il clima è tutto fuorché natalizio. In questi ultimi giorni, infatti, è davvero successa la qualunque: coppie che scoppiano, avvicinamenti, nuovi scontri e tante incomprensioni. In queste ore sta facendo molto discutere la forte crisi tra Shaila e Lorenzo; la loro storia sembra ormai essere giunta al capolinea e i due sono sempre più lontani, con l’ex velina di Striscia la Notizia visibilmente scossa. Questa sera scopriremo se c’è la possibilità di un riavvicinamento, ma soprattutto la mamma di Shaila è pronta a varcare la porta rossa per preparare una pastiera agli inquilini. Sarà l’occasione giusta per chiarire con Lorenzo dopo le rivelazioni fatte alle figlia nelle scorse puntate?

E ancora, grande attenzione all’avvicinamento tra Chiara ed Javier, tra cui pare essere scattato persino un bacio. Nel frattempo, Helena è sempre più in confidenza con Zeudi. E ancora, spazio anche agli auguri natalizi degli amici e parenti degli inquilini che faranno sentire la loro vicinanza attraverso dei videomessaggi. Infine, grande attesa per le coreografie di Enzo Paolo Turchi e grandi emozioni per Amanda e Ilaria che riceveranno la visita dei figli più piccoli, Gaetano e Riccardo.

Televoto e nomination

Niente paura per il televoto di questa sera. Per questa puntata, infatti, i nostri inquilini sono salvi; tuttavia, alla chiusura del televoto, i due concorrenti più votati saranno i preferiti del pubblico. Sette i concorrenti finiti in nomination: Lorenzo Spolverato, Helena Prestes, Bernardo Cherubini, Emanuele Fiori, Zeudi Di Palma, Tommaso Franchi e Javier Martinez.

Secondo i sondaggi, l’inquilino con maggiori preferenze da parte del pubblico potrebbe essere Helena, subito dopo di lei Javier; quello meno votato sarebbe, invece, Emanuele. Ancora, però, non è detta l’ultima parola e soltanto questa sera scopriremo la volontà dei telespettatori.